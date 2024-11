Feriado: cemitérios do Recife se preparam para o Dia de Finados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os cemitérios recifenses recebem neste sábado (2) milhares de pessoas que visitam os túmulos de entes queridos, amigos, conhecidos e personalidades que partiram. Forma de aplacar um pouco da saudade, a visita aos cemitérios do Recife neste Dia de Finados deve levar 20 mil pessoas aos cemitérios de Santo Amaro, Casa Amarela, Várzea, Parque das Flores e

Programação dos cemitérios para o Dia de Finados

Cemitério de Santo Amaro

Missas: 7h | 8h30 (terço) | 10h | 12h | 14h30 (terço)| 16h

O Cemitério de Santo Amaro chama-se, na verdade, Cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção de Santo Amaro das Salinas.

Foi projetado pelo engenheiro José Mamede Alves Ferreira. Inaugurado em 1º de março de 1851, destinou-se, inicialmente, ao sepultamento de pessoas vitimadas pelo surto de febre amarela, que não podiam ser sepultadas em igrejas, como era o costume da época.

Endereço: Rua Marquês do Pombal, Santo Amaro, Recife

Área: 145 mil metros quadrados

Estrutura: Conta com 9.180 covas rasas, 2.855 catacumbas das irmandades (pertencentes à igreja), 11.118 catacumbas municipais (rotativas), 3.700 túmulos de família e 7.029 ossuários perpétuos.

Média mensal de visitantes: 18 mil

Personalidades sepultadas:

SETOR 01

01 - Menina sem nome

02 - Conselheiro Rosa e Silva

03 - Barão de Itamaracá

04 - Conde da Boa Vista

05 - Joaquim Nabuco

06 - José Mariano Carneiro da Cunha

07 - Governador Manoel Borba

08 - Capiba - Lourenço da Fonseca Barbosa

09 - Dr. José Maria de Albuquerque Melo

10 - Dona Leonor Porto

11 - Chico Science

12 - Augusto Lucena

SETOR 02

13 - Visconde de Camaragibe

14 - José Francisco de Moura Cavalcanti

15 - Mário Mello

16 - Barão de Mecejana

17 - André Valli

18 - Mário Sette

19 - Maciel Pinheiro

20 - José Isidoro Martins Júnior

21 - Estácio Coimbra

22 - Barão de Contendas

23 - Marcos Freire

24 - Monsenhor Muniz Tavares

25 - José Rufino Bezerra Cavalcanti

SETOR 03

26 - Artistas do Teatro Pernambucano

27 - Ascenso Ferreira

28 - Paulo Pessoa Guerra

29 - Antônio de Góis Cavalcanti

30 - Antônio Arruda de Farias

31 - Herculano Bandeira de Melo

32 - Miguel Arraes de Alencar

33 - Carlos de Lima Cavalcanti

34 - Menino Alfredinho

35 - Eduardo Henrique Accioly Campos

SETOR 04

36 - Agamenon Sérgio de Godói Magalhães

37 - Marinha do Brasil

38 - Aloísio Sérgio Barbosa de Magalhães

39 - Heinrich Moser

40 - Barão da Vitória

41 - Carlos Pena Filho

Cemitério Parque das Flores

Missas: 7h | 9h | 11h | 14h | 16h (com Dom Fernando Saburido)

O Cemitério Parque das Flores possui uma concepção mais moderna, com os jazigos distribuídos em alamedas e jardins. Em 1977 passou para a administração pública municipal.

Endereço: Avenida Liberdade, s/n – Tejipió – Recife

Área: 125 mil metros quadrados

Estrutura: Com 2.777 covas rasas, 3.568 catacumbas municipais (rotativas), 18.202 túmulos de família e 3.690 ossuários perpétuos.

Média mensal de visitantes: 4,5 mil

Personalidades sepultadas

1-Jornalista Orismar Rodrigues

2-Jornalista Paulo Marques

3-Geógrafo Manoel Correia de Andrade

4-Deputado Byron Sarinho

Cemitério de Casa Amarela

Missas: 7h | 10h | 16h

É, para alguns, o mais antigo cemitério recifense, pois se tem notícias de sepultamentos no início do século XIX.

Os moradores de Casa Amarela têm uma predileção especial pelo sepultamento de seus entes queridos no cemitério local, devido ao apego com o bairro.

Endereço: Largo de Casa Amarela, s/n – Casa Amarela – Recife

Área: 11,6 mil metros quadrados

Estrutura: Com 2.295 covas rasas, 26 catacumbas das irmandades (pertencentes à igreja), 325 catacumbas municipais (rotativas), 354 túmulos de famílias e 734 ossuários perpétuos.

Média mensal de visitantes: 3,6 mil

Personalidades sepultadas

1 - Caju (da dupla Caju e Castanha)

2 - Vereador Edmar Moury Fernandes

3 - Vereador Mário Monteiro.

Cemitério da Várzea

Missa: 10h

É o terceiro maior cemitério do Recife em área e está dividido em 18 quarteirões.

Assim como os outros cemitérios menores, caracteriza-se por receber sepultamentos de moradores da área de entorno.

Endereço: Rua Professor Artur de Sá, s/n – Várzea – Recife

Área: 21,7 mil metros quadrados

Estrutura: Com 3.447 covas rasas, 277 catacumbas municipais (rotativas), 981 túmulos de família e 1.631 ossuários perpétuos.

Média mensal de visitantes: 4,5 mil

Personalidade sepultada

Padre Henrique Pereira (religioso, de estreitas relações com Dom Hélder, teve notória atuação contra a Ditadura Militar. Foi torturado e assassinado em 1969).

Cemitério de Tejipió

O Cemitério de Tejipió também é conhecido como Pacheco. Possui 12 quarteirões e segue a mesma lógica dos cemitérios menores, recebendo o sepultamento dos moradores do seu entorno.

Endereço: Rua Alto do São Pedro, s/n – Tejipió – Recife

Área: 16,5 mil metros quadrados

Estrutura: Com 2.670 covas rasas, 31 catacumbas municipais (rotativas), 838 túmulos de família e 181 ossuários perpétuos.

Média mensal de visitantes: 2,4 mil



Cemitério Morada da Paz

No Cemitério e Crematório Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a expectativa é receber cerca de 10 mil pessoas ao longo do “Dia da Lembrança” (como a data é celebrada pela empresa).

Os visitantes que foram ao local poderão participar de uma programação religiosa preparada especialmente para a data, no Espaço Ecumênico, das 9h às 16h. A primeira celebração será uma missa, às 9h, seguida de um culto às 11h. Às 14h, haverá uma palestra espírita e, às 16h, será realizada a segunda missa do dia, encerrando as celebrações.

Haverá, ainda, distribuição de fitinhas com mensagens para o público homenagear seus entes queridos, além da presença de instrumentistas que tocarão canções para acalentar os visitantes. Entre os jazigos mais visitados do Morada da Paz estão o do escritor Ariano Suassuna e do cantor Reginaldo Rossi, duas importantes personalidades locais.