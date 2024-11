Programa Recentro é apresentado em evento no Rio de Janeiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Programa Recentro foi apresentado no 8º Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Universidade Federal Fluminense (UFF), nos dias 21 a 24 de outubro.

A falta de manutenção dos prédios históricos e os desafios para garantir desenvolvimento econômico, cultural e artístico na região geram um grande debate público em todo o país.

Muito locais estão abandonados e sofrem com o descaso, como o prédio onde funcionou a Loja Primavera.

A Prefeitura do Recife tem concedido incentivos fiscais para empresários que cumprem os requisitos de restauração, pintura e manutenção e têm seus projetos de negócios aprovados.

Durante o evento, o secretário executivo do Gabinete do Centro do Recife, João Paulo da Silva, teve oportunidade de falar sobre o trabalho que vem sendo realizado na capital pernambucana.

“Algumas questões podem ser superadas e estamos fazendo isto no Recife, quando buscamos oferecer à população além de um simples momento de compras no comércio, uma oportunidade de contemplação de ruas e prédio históricos bem cuidados, com artistas locais fazendo suas apresentações, uso de tecnologia para promover interação e uma série de serviços em pontos históricos da nossa cidade”, comentou João Paulo.

A convite da CDL do Rio de Janeiro, a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, também vai ter a oportunidade de falar sobre o Programa Recentro liderado por ela na Prefeitura do Recife.

Ela vai palestrar sobre as práticas e desafios do programa Recentro, nesta quarta-feira (5), também será visto na cidade carioca Campo dos Goytacazes.

“A governança do Recentro tem sido bem sucedida porque investimos no diálogo permanente com os atores estratégicos, temos de forma permanente articulação com os lojistas e, valorizamos demais a escuta, afinal temos o mesmo objetivo: que é a revitalização do Centro”, afirmou, Ana Paula Vilaça.

Atende Recentro

Entre as práticas que serão apresentados em Campos dos Goytacazes, Ana Paula Vilaça vai abordar a ação do prefeito João Campos de fomentar legislações específicas que beneficiam quem quer empreender no local.

O Atende Recentro, ação realizada no último mês de outubro, visou desburocratizar os documentos oficiais dos proprietários de imóveis e investidores junto a diversos órgãos como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Bombeiros e Cartório de Notas, por exemplo.

Centro do Recife

Conforme veiculado pelo JC, o centro da cidade acumula imóveis com risco alto / muito alto de desabamento total / parcial.

Isso desvaloriza o conjunto arquitetônico e a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

Além disso, a violência no local é grande. Andar pelas ruas do centro do Recife se tornou algo a ser evitado pelos pernambucanos, sobretudo à noite.

O medo e a sensação de insegurança afastam cada vez mais a população, que se vê refém da criminalidade.