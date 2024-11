Médicos de Petrolina fazem paralisação; prefeitura diz que atendimento segue normalmente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Médicos da rede municipal de Petrolina, no Sertão do São Francisco, fazem uma paralisação das atividades nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13). A prefeitura informou que os atendimentos seguem normalmente e que respondeu via ofício as solicitações enviadas pelo Sindicato dos Médicos (Simepe).

A categoria, que está em movimento desde novembro do ano passado, reforçou a necessidade de avanços nas negociações, com solicitações que incluem melhores condições de trabalho, melhorias na rede de saúde local, reajuste salarial e a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

A iniciativa foi aprovada pelos profissionais durante Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo sindicato na semana passada e, segundo o sindicato, 80% dos médicos das UBS e de Especialidades que atendem na rede municipal aderiram à paralisação.

De acordo com a categoria, a paralisação de advertência de 48 horas ocorre "diante da estagnação das negociações e da ausência de respostas por parte da Gestão Municipal". Os profissionais afirmam que irão suspender os atendimentos de ambulatório e o atendimento médico nas unidades de saúde da família.

Ainda segundo o Simepe, apenas serviços emergenciais estão mantidos. Além disso, a categoria busca sensibilizar outros poderes locais para obter apoio em suas reivindicações e "pressionar a administração por respostas efetivas".

A vice-presidente do Simepe, Carol Tabosa, destacou o descontentamento dos profissionais.

“A categoria está indignada com a ausência de respostas. É preciso valorizar esses médicos que têm se dedicado incansavelmente ao serviço municipal de saúde, mesmo em meio às adversidades e condições inadequadas de trabalho,” afirmou.

Resposta da Prefeitura de Petrolina

Em nota, a Secretaria de Saúde de Petrolina informou que respondeu via ofício as solicitações enviadas pelo SIMEPE e segue a disposição para o permanente diálogo com a classe.

Informou ainda que o atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, até o momento, segue o fluxo normal de atendimento.