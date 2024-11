Recife recebe evento para salvar os oceanos e rios do lixo: MARLIM EXP apresenta soluções sustentáveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 14 e 15 de novembro, o Recife se tornou o epicentro das discussões sobre a preservação dos recursos hídricos, com a realização do MARLIM EXP. O evento, organizado pelo Instituto Água Sustentável (IAS) no Cais do Sertão, trouxe um ambiente de aprendizado, debate e inovação, reunindo especialistas, ambientalistas e representantes do setor público para discutir e propor soluções efetivas contra a poluição dos rios e oceanos.



Para o fundador e diretor do IAS, Everton de Oliveira, o momento exige ações urgentes: “O despejo indiscriminado de resíduos nos rios tem consequências ambientais e sociais alarmantes, culminando em um impacto direto nos oceanos. Para conservação dos oceanos é imperativo adotar medidas efetivas para conter a poluição nos rios e promover a conscientização sobre a importância da gestão responsável dos resíduos. Se não abordarmos esse desafio de forma enfática, enfrentaremos consequências irreversíveis, comprometendo a qualidade de vida das gerações presentes e futuras”, afirmou Everton.



COLETADOS NO MAR

Um dos momentos mais marcantes do evento foi o MARLIM EXPERIENCE, uma exposição onde foram apresentados produtos feitos a partir de materiais recicláveis coletados do mar. A iniciativa ofereceu uma rica experiência educativa, especialmente para alunos de escolas públicas que visitaram a exposição, além do público em geral, que teve a oportunidade de conhecer soluções práticas e sustentáveis para o uso de resíduos.

Os visitantes puderam ver, tocar e aprender sobre o impacto da poluição e a importância da reciclagem, em uma experiência que buscou despertar a consciência ambiental e inspirar uma nova geração a cuidar dos oceanos.



A programação do MARLIM EXP contou com palestras e mesas-redondas que abordaram temas críticos, como a “Década da Ciência Oceânica” e o valor ecológico e econômico dos recifes de corais. Especialistas renomados, como Suzana Montenegro da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o velejador e escritor Beto Pandiani e o cientista marinho Bruno Welter Giraldes, trouxeram ao palco discussões profundas sobre as ameaças aos ecossistemas aquáticos e as iniciativas de preservação.

A poluição dos mares, além de seu custo ambiental, representa um impacto econômico de 100 bilhões de dólares para setores como turismo e pesca, tornando a busca por soluções uma questão urgente e prioritária.

POLUIÇÃO HÍDRICA



O MARLIM EXP também reforçou a importância da participação e conscientização social no combate à poluição hídrica. Com o apoio de instituições como UFRPE, Apac, Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas e outras, o evento buscou promover o engajamento de toda a comunidade e estabelecer parcerias para o desenvolvimento de práticas sustentáveis.

“É essencial que eventos como esse inspirem políticas públicas e ações comunitárias de longo prazo,” concluiu Everton, enfatizando o papel de todos na construção de um futuro mais limpo e sustentável.

PRESERVAÇÃO DA ÁGUA



O Instituto Água Sustentável, que organiza o evento, é uma organização sem fins lucrativos com a missão de promover o uso consciente e a preservação da água. Com iniciativas como o MARLIM EXP, o IAS busca não só debater soluções, mas também educar e envolver a sociedade na preservação dos recursos hídricos.



A experiência e as discussões do MARLIM EXP marcaram um passo importante no caminho para um futuro onde os rios e oceanos estejam livres de poluição, beneficiando a saúde do planeta e das futuras gerações. Para quem deseja se envolver e aprender mais, as inscrições para as próximas edições estão disponíveis no site oficial do evento.