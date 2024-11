Animais apreendidos em Pernambuco são repatriados para o Bioma Amazônia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entre os repatriados estavam nove tartarugas da Amazônia e um cágado que viviam no mini zoológico do Parque Treze Maio, fechado em outubro de 2023

Uma operação realizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e pelo Ibama repatriou 61 animais para o estado do Pará, no Bioma Amazônia.

Entre os repatriados estavam nove tartarugas da Amazônia e um tracajá (cágado) que viviam no mini zoológico do Parque Treze Maio, área central do Recife, fechado em outubro de 2023.

As espécies foram apreendidas em ações em Pernambuco e estiveram em trânsito desde o dia 10 de novembro. Com duração de quatro dias, quatro técnicos acompanharam o percurso e garantiram que os animais recebessem alimentação e hidratação.

Alguns dos animais foram deixados na Universidade Federal Rural da Amazônia para passar por um período de descanso, novas avaliações e, posteriormente, serem soltos, e outros já foram devolvidos ao Bioma.

Durante a viagem de volta, os técnicos do Ibama e CPRH repatriaram dois animais para a Região Nordeste: uma jaguatirica, para São Luís (MA), e um sagui-de-tufo-branco, para Teresina (PI).