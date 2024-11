Água do São Francisco deve chegar a mais duas cidades no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com investimento de R$ 27 milhões, obra da Adutora do Agreste chega a mais um trecho e deve beneficiar 100 mil pessoas a partir de junho de 2025

A obra da Adutora do Agreste chegou a mais um trecho em Pernambuco. Os próximos municípios a entrar na rota de abastecimento do rio São Francisco serão São Bento do Una e Brejo da Madre de Deus, situados no Agreste do estado.

Executadas pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), as obras contam com investimento de R$ 27 milhões e vão permitir o início da operação dos trechos de tubulação já assentados a partir do município de Belo Jardim e em direção às duas cidades.

A estimativa é de que 100 mil pessoas sejam beneficiadas a partir de junho de 2025.

Em Brejo da Madre de Deus, a expectativa da Companhia é reduzir o rodízio na distribuição de água: atualmente, a maior parte do município conta com esquema de seis dias com água e cinco dias sem.

Já em São Bento do Una, a situação é de três dias com água e 25 dias sem, de acordo com a Compesa.

Além da implantação das tubulações, as obras incluem uma travessia sobre o Rio Ipojuca no trecho para São Bento do Una. Com 112 metros de extensão, a estrutura visa facilitar o acesso à adutora em caso de manutenção. A previsão de conclusão é fevereiro de 2025.

“O Sistema Adutor do Agreste foi concebido para atender a região agreste que historicamente sofre com fenômenos cíclicos de estiagem e a finalização deste trecho atenderá ao município de São Bento do Una e Brejo da Madre de Deus onde há reduzida segurança hídrica. As águas oriundas do Rio São Francisco vão mudar a realidade da população das cidades”, destaca o presidente da Compesa, Alex Campos.

Situação de emergência

Em outubro deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu situação de emergência em 42 cidades afetadas por desastres em todo o Brasil.

Uma delas foi São Bento do Una, que recebeu o reconhecimento federal em razão da estiagem. Nesses casos, os municípios podem solicitar ao ministério recursos para ações de defesa civil, como a compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

Já o Brejo da Madre de Deus integrou na lista divulgada no mês de agosto deste ano. Com o impacto da ausência de chuvas, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência no município e a gestão também esteve apta a solicitar recursos para ações no município.