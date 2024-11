Natal no Recife: luzes e espetáculos fazem parte da programação da cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espalhando as cores e esperanças natalinas por toda a cidade, a decoração preparada pela Prefeitura do Recife este ano já está presente na avenida Rio Branco e Rua Bom Jesus, Avenida Boa Viagem, Agamenon Magalhães e nos parques Dona Lindu, Tamarineira e Graças, além da Rua da Aurora. Ao todo, a cidade ganhará mais de 384 mil metros de mangueiras, cordões de LED e strobos, totalizando aproximadamente cinco milhões de luzes de LED.

Na Agamenon Magalhães, a grande árvore de Natal, que já virou tradição em meio à mais movimentada avenida da cidade, ficará no mesmo local do ano passado: nas imediações do Hospital da Restauração, no canteiro central, sobre o canal. A estrutura terá 45 metros de altura, com mais de 37 mil metros de cordões e mangueiras de LED, além de mais de duas mil lâmpadas strobos e refletores. Com curvas bem arqueadas, a árvore subirá mais clássica que nunca, com hastes douradas e faces cobertas por adornos e arabescos contornados por muitas luzes, para acender o brilho natalino numa das mais movimentadas vias na cidade.

LUZES NO RECIFE

Ao longo da avenida, das imediações da Caixa Econômica até o Hospital Português, estão sendo distribuídos elementos arqueados e com feixes luminosos, que são refletidos nas águas, além de árvores natalinas, dispostas no centro do canal, emolduradas por pendentes em formato de bolas douradas.

Na Avenida Boa Viagem, a decoração concebida pelo poder público municipal tomará conta do Segundo Jardim, com elementos de chão, cordões e arcos luminosos, estrelas, bolas e pendentes, além de grandes estruturas vazadas, como anjos e bolas de diferentes cores.

Haverá árvores natalinas com cerca de 15 metros de altura na Rio Branco, no Segundo Jardim, na Rua da Aurora, nos parques da Tamarineira, Dona Lindu e das Graças. Este último vai ganhar ainda decoração completa, com elementos de chão interativos, além de túnel iluminado e presépio.

Na Rio Branco, a magia natalina fará, mais uma vez, morada: enchendo de luzes e cores o bairro histórico da cidade, a decoração contará com vila cenográfica, com fachadas coloridas pelo verde e vermelho natalinos, cobertas por cordões luminosos. A via ganhará ainda túnel luminoso com desenhos em formato de arabescos, além de presépio.

Decoração natalina do Recife - MARLON DIEGO/ PCR IMAGEM

A grande árvore de Natal ficará no final da rua, perto do Marco Zero. A via mais natalina da cidade receberá seus visitantes em grande estilo, com pórtico, na esquina com a Avenida Cais do Apolo, em formato de bola de Natal, para convidar o Recife a embarcar na festa e nos seus símbolos.

Até Papai Noel terá presença garantida na Rio Branco, recebendo os pequenos recifenses para fotos e votos numa estrutura especial, montada em parceria com a Coca Cola, aos pés de uma estrutura luminosa no formato do Bom e ansiosamente aguardado Velhinho.



Levando em consideração todos os pontos da decoração montada pelo poder público municipal, serão espalhados pela cidade mais de 1.500 elementos e estruturas, entre pendentes, elementos de postes e interativos, decorativos e cenográficos, para acender no Recife a emoção e a expectativa por um 2025 que chegue convidando todo mundo a brilhar

ABERTURA DO NATAL

O ciclo natalino começa a ser celebrado oficialmente neste domingo (1?), com muitas luzes, esperanças e acordes. A abertura da programação, que espalhará, ao longo de todo o mês de dezembro, as tradições azuis e encarnadas da cultura popular por vários parques, vias e espaços públicos da cidade, será no Parque Dona Lindu, com o grande encontro das sonoridades e notoriedades musicais da Orquestra Sinfônica do Recife e de Antonio Nóbrega.

O concerto gratuito e aberto ao público começa às 18h, com regência do maestro Lanfranco Marceletti Jr. e participação especial do bandolinista Marco César, que executará o “Primeiro movimento do Concerto ré menor”, de Bach, originalmente composta para violinos, mas que ganhou arranjos para bandolins para a ocasião.

Serão executadas ainda outras 13 peças: Abertura: “Suíte Nordestina” (Maestro Duda), “Ponteio Acutilado” (Antonio Nóbrega), “Tirando a Casaca” (Antonio Nóbrega), “Clovinho no Frevo” (Clóvis Pereira), “Triunfando” (Marcos Cézar-João Lira), “Minha Voz Não Silencia” (Antonio Nóbrega-Wilson Freire), “Serenata Suburbana” (Capiba), “Mateus Embaixador” (Antonio Nóbrega), “Chegança” (Antonio Nóbrega-Wilson Freire), “Trenzinho Caipira” (Villa Lobos), em versão cantada e cirandeira; “Carrossel do Destino” (Antonio Nóbrega-Bráulio Tavares) e “Despedida” (Antonio Nóbrega).



“Trata-se de um concerto muito especial. Será a abertura do ciclo natalino da cidade. E não poderíamos receber convidado mais importante e representativo. Nóbrega é um artista fenomenal, genial mesmo. A maior parte das peças são de sua autoria ou são arranjos dele e de Nilson Lopes, um dos maiores arranjadores do Brasil. Será uma noite inesquecível”, celebra Lanfranco.

Compositor, instrumentista, intérprete e dançarino, Nóbrega também celebrou o congrassamento musical. “São duas alegrias: me apresentar em minha cidade e tocar com a Orquestra Sinfônica do Recife, com quem já toquei algumas vezes no início da carreira. Apresentar-me com essa orquestra no ambiente público é algo muito especial”, destacou o artista.

Decoração natalina do Recife - MARLON DIEGO/ PCR IMAGEM



Do concerto em diante, o Recife seguirá celebrando o ciclo natalino todos os fins de semana, com programação em seis locais da cidade: nos parques da Tamarineira, Graças e Dona Lindu, além do Segundo Jardim, da Avenida Rio Branco e da Rua da Aurora.

Entre as atrações que convidarão o público à celebração e à comoção, somente os mais autênticos folguedos relacionados ao ciclo e atrações pernambucanas, como autos de Natal, bandinhas natalinas, bois, cavalos marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.

Na Rio Branco, maior polo e palco do ciclo, a festa estará garantida de sexta a domingo, entre os dias 6 e 8, 13 e 15, 20 e 22, 27 e 29. Nos parques, a programação será oferecida aos domingos, nos dias 8, 15, 22 e 29.

Decoração natalina do Recife - MARLON DIEGO/ PCR IMAGEM

CICLO NATALINO E RÉVEILLON



Para receber 2025 com muitos acordes e alegrias, a Prefeitura do Recife montará três palcos, no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, com programação nos dias 30 e 31, além da já anunciada festa na orla de Boa Viagem.



O ciclo natalino só encerra no dia 6 de janeiro, com a liturgia da Queima da Lapinha, que consagra ao fogo votos e auspícios de brincantes e públicos da cidade, abrindo alas para os preparativos e festejos de Momo.