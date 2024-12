Feriado no Recife: veja o que abre e fecha no Dia de Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dia 8 de dezembro é feriado no Recife. A data marca a celebração do Dia da Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva da cidade. Várias homenagens, principalmente no fechamento da Festa do Morro, estão programados para acontecer ao longo do dia.

Apesar de ser feriado e domingo, o comércio do Recife vai funcionar normalmente, entretanto, de maneira facultativa, ou seja, os responsáveis podem decidir, a seu critério, se irão abrir ou manter suas atividades.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), esse será o último feriado de 2024 que as lojas terão expediente. Já a maioria dos shopping centers da Região Metropolitana do Recife funcionarão no horário normal. Confira o cronograma abaixo:

O que abre e fecha no Dia da Nossa Senhora da Conceição

Recife:

Shopping Recife - das 12h às 21h.



- das 12h às 21h. RioMar Recife - das 12h às 21h.



Shopping Boa Vista - das 9h às 19h.



- das 9h às 19h. Shopping Tacaruna - das 12h às 21h.



- das 12h às 21h. Plaza Shopping - das 12h às 21h.



das 12h às 21h. Shopping ETC - das 12h às 18h.



das 12h às 18h. Shopping de Afogados - das 9h às 18h.

Olinda:

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.

Paulista:

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21.

Camaragibe:

Camará Shopping - das 12h às 21h.

Jaboatão:

Shopping Guararapes - das 9h às 21h.

Cabo de Santo Agostinho:

Shopping Costa Dourada - das 12h às 20h.



Moreno:

Recife Outlet - das 9h às 21h.

Vitória de Santo Antão:

Vitória Park Shopping - 12h às 20h.

Igarassu:

Shopping Igarassu - 12h às 20h.

Carpina:

Shopping Carpina - 12h às 21h.



Dia da Nossa Senhora da Conceição

O Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro, é um feriado religioso de grande importância em Recife e outras cidades brasileiras.

A data homenageia a padroeira afetiva do Recife, Nossa Senhora da Conceição, um dos títulos dados à Virgem Maria na tradição católica, e está ligada à crença de que ela foi concebida sem o pecado original.

Em Recife, a data é marcada pela Festa do Morro, que ocorre no Morro da Conceição, no bairro de Casa Amarela.

Este evento religioso reúne milhares de fiéis em missas, procissões e celebrações que já se tornaram tradição.

A devoção a Nossa Senhora da Conceição é uma das manifestações mais significativas da religiosidade popular no estado, e o feriado é uma oportunidade para que os devotos expressem sua fé e agradecimentos.