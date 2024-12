SDS reforça segurança para a 120ª Festa do Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema 120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro, a Festa oferecerá diversos eventos religiosos e culturais

A Secretaria de Defesa Social (SDS), através de seus órgãos operativos (Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros) montou esquema de segurança, visando garantir a tranquilidade dos fieis que pretendem ir a 120ª edição da Festa do Morro, que acontecerá no período de sexta-feira (06) a domingo (08/12), no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife.

A Polícia Militar mobilizará um efetivo com mais de 200 homens e mulheres, onde atuará através de unidades especializadas como: Radiopatrulha, BPchoque, Regimento de Polícia Montada (RPMon), Batalhão de Trânsito (Bptran), ROCAM, dentre outras, por intermédio do 11° Batalhão. Segundo o Gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos, tenente-coronel Hélio Ribeiro, os profissionais da Segurança Pública atuarão 24 horas por dia, durante os próximos três dias de festa.

Já a Polícia Civil contará com uma Delegacia Móvel, na Escola Municipal UTEC, no Largo Dom Luís, no próprio Morro da Conceição. No local serão realizados Boletins de Ocorrências e Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO). Os casos de flagrantes serão encaminhados à Delegacia do bairro de Casa Amarela.

O Corpo de Bombeiros estará presente com 13 profissionais por dia, além de viaturas de resgate e incêndio, com atuação focada em prevenção e atendimento emergencial. A tradicional celebração, que homenageia a Virgem da Conceição, chega à sua 120ª edição e deve reunir milhares de fiéis no próximo domingo (08), que contará com uma forte integração entre as Forças de Segurança Pública e a comunidade local.

Pelo município, atuam na festa a Vigilância Sanitária, Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Política e Licenciamento Urbano (DIRCON).

Para garantir o disciplinamento do comércio informal/ambulante, protegendo os equipamentos municipais, servidores e cidadãos envolvidos na festividade, a GCMR fará 450 lançamentos de efetivos até o próximo domingo (8) - dia de celebração da santa -, a pé, em viaturas e motocicletas.

Além disso, atuarão de forma integrada com as forças de segurança (PMPE, BMPE, PCPE) para mitigar ações criminosas, incidentes e sinistros, conforme arcabouço legal e institucional de atribuições e competências.