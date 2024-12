AO VIVO: acompanhe encerramento da 120ª Festa do Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 120ª edição da Festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, chega à reta final. Neste ano, a festividade teve como tema "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro".

Acompanhe, ao vivo, a Missa Solene de Encerramento da festa.

A Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro tem a presidência do arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa.