Neoenergia orienta sobre ligações provisórias de energia para festas de fim de ano; veja como solicitar

É necessário regularizar as instalações temporárias para evitar acidentes. O serviço é realizado nas lojas de atendimento da distribuidora

A Neoenergia Pernambuco iniciou atendimento a pessoas interessadas em solicitar ligações provisórias de energia, como por exemplo:

Palcos;

Iluminação cênica;

Barracas.

As ligações são destinadas a locais sem suprimento regular, mas que necessitam de energia elétrica para funcionamento temporário.

Segundo a distribuidora, a regularização dessas instalações é essencial para prevenir acidentes e garantir a segurança dos frequentadores.

É necessário regularizar com antecedência



Para garantir a conexão dentro do prazo, a Neoenergia recomenda que as solicitações sejam realizadas com, pelo menos, cinco dias úteis de antecedência.

Os interessados devem comparecer a qualquer Loja de Atendimento Neoenergia munidos de documentação básica, como identidade, CPF e a licença de funcionamento emitida pela prefeitura.

Na solicitação, também é necessário informar os equipamentos que serão utilizados, a carga elétrica prevista e o período de funcionamento.

Com base nesses dados, a distribuidora emite duas faturas: uma referente ao consumo de energia e outra pelos serviços de vistoria, ligação e desligamento.

A Neoenergia reforça a importância de verificar a existência de redes elétricas na área onde as instalações serão realizadas e de seguir todas as orientações técnicas fornecidas.

Entre elas, está a instalação do padrão de entrada e o aterramento adequado para estruturas metálicas e equipamentos elétricos.

Fiscalização de ligações irregulares

A Neoenergia intensifica ações de fiscalização durante o período de festas e alerta que a utilização de energia de forma irregular coloca em risco os responsáveis pela ligação e toda a população local.

Vale destacar que além do perigo à vida, ligação de energia clandestina é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro.

“A regularização das instalações é indispensável para garantir a segurança de todos. Nosso objetivo é atender às demandas temporárias com qualidade, mas é fundamental que os procedimentos sejam realizados dentro da legalidade”, reforça a distribuidora.

No entanto, a empresa esclarece que não será possível atender cargas móveis, como carroças, vans e caminhões.