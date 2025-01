Trade turístico se preocupa com falta de água em Porto de Galinhas e outras praias do Litoral Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trade turístico de Pernambuco está preocupado com o aumento do racionamento de água que vai atingir os municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, onde estão localizadas a praia de Porto de Galinhas e outros balneários do Litoral Sul. As duas cidades estão entre as que foram afetadas pelos baixos níveis das barragens e terão um calendário mais severo de abastecimento de água até março deste ano.

Em entrevista à Rádio Jornal nesta quinta-feira (2), o presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens de Pernambuco (Abav), Marcos Teixeira, comentou sobre os prejuízos que o racionamento pode trazer para o principal destino turismo do Estado.

"O prefeito Carlos Santana, já eleito e empossado, disse que está em reuniões com o governo do Estado para tentar discutir a situação de Porto de Galinhas, que é o nosso principal destino, nosso carro-chefe no turismo. É preciso encontrar soluções para minimizar essa situação", defende.

O receio do trade é que a falta de água afete a procura dos turistas por Porto de Galinhas e outras praias do Litoral Sul. Marcos isso pode afetar de alguma forma procura dos turistas.

"De fato, recebemos inúmeras reclamações de clientes que estavam hospedados em hoteis e em resorts sobre a falta de água. Sabemos que, de fato, a estiagem vem atingindo as reservas de água. Por outro lado, também se percebe um movimento muito grande em Porto de Galinhas, com o crescimento de vários condomínios. Tudo isso afeta o bem-estar do turista que escolheu Pernambuco como destino de lazer", pontua Teixeira.

BARRAGENS QUASE SEM ÁGUA

Os municípios de Ipojuca e do Cabo foram impactados pelos baixos níveis das Barragens de Bita (13%) e Utinga (14%), que compõem o Sistema de Abastecimento de Suape.

O presidente da Compesa, Alex Campos, explica que uma série de fatores contribuíram para uma rápida diminuição do volume de água no manancial. "De um lado a temperatura elevada e do outro a evaporação, além do elevado consumo de água nos últimos 20 dias fizeram o volume diminuir. Se as coisas andarem nessa velocidade o manancial vai secar. Por isso tem que contingenciar", observa.

De acordo com Campos, a Compesa fez uma captação, uma espécie de transposição do Rio Ipojuca para irrigar a barragem. Além disso, a compamhia está reativando poços na região. Apesar dos esforços, a expectativa é que a falta de chuvas se prolongue até março para só depois iniciar uma nova quadra chuvosa.

Para manter o atendimento das áreas que antes recebiam água do Sistema Suape, a Compesa precisou direcionar água do Sistema Pirapama para essas localidades. Essa medida já implica em um déficit hídrico de 120 litros de água por segundo para o município. Pirapama, que antes era responsável pelo abastecimento de água do centro do Cabo e áreas do entorno, agora atende também as áreas que recebiam água de Suape.