Cursos gratuitos na área da moda através do NTCPE no mês de janeiro

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NCTPE) está disponibilizando vagas para cursos gratuitos, através do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Com cursos voltados para o setor da moda, o intuito é aumentar, melhorar e capacitar a mão-de-obra e os negócios da indústria pernambucana de confecções.

No mês de janeiro, os cursos vão acontecer em Olinda, Caruaru, Bezerros, São Caetano, Passira e Gameleira. O cronograma com as datas e horários está disponível no site da NTCPE.

Cursos disponíveis

Em Olinda, é possível fazer o curso de Fotografia de Moda com Smartphone para Instagram, nos dia 28 e 29 de janeiro. As aulas acontecem na unidade do NTCPE, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro. As inscrições podem ser realizadas no site da NTCPE.

Já em Caruaru, estão abertas as inscrições para os curso de Acabamento e Limpeza de Peças para Costura Industrial, de 13 a 16, e de Costura Industrial Polivalente em Malha (básico), que vai acontecer de 20 a 31 de janeiro. As inscrições também ocorrem através do site e as aulas serão ministradas na sede NTCPE, que fica no bairro Maurício de Nassau.

Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, o NTCPE irá realizar os cursos de Modelagem Plana (básico), de 13 a 24 de janeiro, e o curso de Fotografia de Moda com Smartphone para Instagram, nos dias 21 e 22. Para se inscrever basta ir ao Centro de Qualificação Profissional do bairro do Salgado, mesmo local onde serão ministradas as aulas.

Outra parceira do NTCPE, desta vez com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Caruaru, vai promover os cursos de Corte e Costura para Iniciantes, de 13 a 17, e de Costura Industrial em Tecido Plano (básico), de 20 a 31. As inscrições serão feitas através do site e os encontros vão acontecer na sede da Secretaria, na rua dos Expedicionários.

Em Bezerros, o curso oferecido será Manutenção de Máquina de Costura, de 27 de janeiro a 07 de fevereiro. As inscrições e aulas vão ocorrer no mesmo local, que fica na sede do Espaço Produtivo Bezerros.

São Caetano receberá duas turmas do curso de Costura Industrial em Tecido Plano (básico), de 13 a 24 janeiro. As aulas serão ministradas na Sala da Costureira de São Caetano, onde também ocorrem as inscrições.

Em Passira serão duas turmas para o curso de Costura Industrial em Malha – Moda Íntima (avançado), dos dias 13 a 24. Aulas e inscrições ocorrem o Cento Vocacional Tecnológico Passira. Os horários são das 13h às 17h e das 18h às 22h.

Já no Centro de Treinamento de Gameleira, os cursos de Modelagem Plana (básico) e de Costura Industrial em Tecido Plano (básico) acontecem do dia 13 a 24 de janeiro, lembrando que as inscrições também acontecem lá mesmo.

Para mais informações, basta acessar o site da NTCPE, citado acima.