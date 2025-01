Ipojuca inicia ações de limpeza que irão contemplar 23 quilômetros de canais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Ipojuca deu iniciou à execução dos serviços de limpeza dos canais que cortam o município, com o objetivo de preparar a cidade para o período chuvoso. Na manhã desta terça-feira (14), o prefeito Carlos Santana vistoriou, ao lado de secretários, o andamento das intervenções no canal da comunidade Nova Camela.



“Faça chuva, faça sol, estamos trabalhando, cuidando da limpeza dos canais. Um trabalho ostensivo que irá acontecer duas vezes ao ano. A Prefeitura está fazendo a parte dela para oferecer uma melhor condição de vida para os moradores e é importante o apoio de nossa população, não jogando lixo nas Ruas e nos canais, para juntos, de mãos dadas, transformarmos a nossa cidade", destacou o prefeito.

23 quilômetros de canais

O secretário de Infraestrutura do município, Lucas Ferreira, informou que até o final de abril será realizada a manutenção em todos os canais do município, totalizando 23 quilômetros de canais limpos. “Uma ação importantíssima para garantir a segurança e fluidez de toda rede hídrica do Ipojuca”, afirmou.



O serviço conta com o apoio de máquinas retroescavadeiras e caminhões caçamba para auxiliar na retirada do lixo.

A estimativa é que sejam removidos durante toda a operação inverno aproximadamente 100 mil metros cúbicos de resíduos.