Abastecimento de água suspenso em mais de 30 bairros no Recife; 320 mil pessoas são afetadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Danos causados por maquinário da Prefeitura do Recife em adutora durante obras em Afogados afetam abastecimento de água em 33 bairros da cidade

Na tarde desta terça-feira (14), a perfuração de uma adutora ocasionou interrupção no abastecimento de água em 33 bairros da cidade na Área Central, Zona Norte e Zona Oeste, afetando cerca de 320 mil pessoas.

O incidente ocorreu após uma adutora de grande porte, com 1.200 mm de diâmetro, ser atingida por maquinário utilizado em uma obra da Prefeitura do Recife, na Rua Professor Augusto Wanderley Filho, no bairro de Afogados.

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a adutora danificada é uma das principais responsáveis pelo fornecimento de água para várias áreas da capital pernambucana.

O abastecimento de água foi interrompido para deter o vazamentto e impedir danos maiores. Técnicos da companhia. A expectativa é que o diagnóstico dos danos seja concluído até o meio-dia desta quarta-feira (15).

Bairros afetados

As localidades afetadas incluem áreas centrais e das Zonas Norte e Oeste:

Aflitos;

Afogados;

Bongi;

Boa Vista;

Cabanga;

Coelhos;

Coque;

Cordeiro;

Derby;

Espinheiro;

Graças;

Ilha de Joana Bezerra;

Ilha do Leite;

Ilha do Retiro;

Jiquiá;

Madalena;

Mangueira;

Mustardinha;

Paissandu;

Prado;

Recife Antigo;

Rosarinho;

San Martin;

Santo Amaro;

Santo Antônio;

São José;

Soledade;

Torre;

Torrões;

Zumbi.

Previsão de normalização

De acordo com a Compesa, está sendo confeccionada uma peça específica para o tipo e diâmetro da tubulação, que fica pronta ainda nesta quarta (15).

Segundo a Companhia, as equipes estão adotando as providências para executar os serviços de reparo à noite.