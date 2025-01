Incêndio atinge apartamento em bairro da Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chamas atingiram imóvel no último andar de prédio no bairro do Espinheiro. Bombeiros e Samu foram acionados, mas não há registro de vítimas

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Alfredo de Medeiros, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (20).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h, enviando duas viaturas ao local para conter as chamas. Apesar do susto, não há registro de vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para atender uma moradora que inalou fumaça durante o incidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça saindo do último andar do prédio:

Relatos de vizinhos nas redes sociais indicam que muitos foram despertados pelo barulho de explosões vindas do apartamento no último andar do edifício. Em vídeos que circulam na internet, é possível ver chamas e uma intensa fumaça saindo do imóvel.

O fogo já foi apagado e equipes continuam avaliando as causas do incêndio, enquanto os moradores se organizam para lidar com os prejuízos e avaliar as condições de retorno ao edifício.

Em entrevista à TV Jornal, o Major Vieira, do Corpo de Bombeiros, que estava no local, as chamas teriam iniciado no ar condicionado do apartamento, que era de um modelo recente.

"O fogo destruiu o apartamento, todos os cômodos foram atingidos pelas chamas", afirmou o oficial. O Major explicou que a Defesa Civil vai precisar fazer avaliação do apartamento.

Duas pessoas estavam no local e foram resgatadas sem ferimentos graves, além de dois animais de estimação. Um foi encontrado, enquanto o outro permanece desaparecido.