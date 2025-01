Homem morre após cair do 14º andar em fosso de elevador durante manutenção em prédio no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (21) num edifício comercial localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio

Com informações da repórter Dyandhra Monteiro, da TV Jornal

Um trabalhador que fazia manutenção no elevador de um edifício comercial localizado na Rua Siqueira Campos, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, morreu após cair do 14º andar no fosso do elevador. O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira (21) e, segundo testemunhas, antes da queda, a vítima, identificada por Antônio Apolinário dos Santos, chegou a gritar por socorro.

"Ele estava realizando a manutenção do elevador aqui do prédio e despencou do 14º andar em cima do elevador, que estava no térreo parado, sem ser utilizado, por conta do serviço que estava sendo feito", disse David Bezerra, técnico em prótese dentária, que trabalha no prédio do ocorrido. "A gente ouviu gritos de socorro, algumas pessoas que trabalham nas salas daquele andar correram para ajudar, tentaram segurar ele, mas infelizmente não conseguiram", complementou, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

As pessoas que frequentam o prédio comercial relataram que o homem era conhecido no imóvel, pois não foi a primeira vez que ele realizou serviço nos elevadores do edifício.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Recife foi acionada para a ocorrência por volta das 17h35, mas quando chegou ao local a vítima já se encontrava em óbito antes do atendimento. Como o corpo estava num local de difícil acesso, os Bombeiros realizaram a retirada da vítima de cima do elevador.

À noite, familiares da vítima estiveram no edifício para buscar informações e ficaram bastante abalados com a tragédia. "Meu irmão era experiente, já trabalhava a muito tempo nessa área de manutenção de elevadores... É uma dor muito grande essa notícia", disse Simão Apolinário bastante emocionado.

O corpo de Antônio Apolinário dos Santos foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (IML), no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife.