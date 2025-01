Cursos gratuitos de moda do NTCPE estão com inscrições abertas para fevereiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Há oportunidades em diversas cidades de Pernambuco, com foco no fortalecimento da indústria têxtil e capacitação profissional no setor de confecções

Estão abertas as inscrições para os cursos do mês de fevereiro promovidos pelo NTCPE – Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco. Os cursos gratuitos visam atender às demandas do setor de Moda, incentivar o desenvolvimento da indústria de confecções pernambucana, qualificar a força de trabalho e fortalecer a gestão empresarial.

A iniciativa conta com o apoio do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Os cursos estão disponíveis nas cidades de Caruaru, Brejo da Madre de Deus, Cupira, São Caetano, Passira, Riacho das Almas, no Agreste, e Gameleira, na Mata Sul.

O cronograma completo de datas e horários pode ser acessado no site www.ntcpe.org.br.

Cursos oferecidos em cada cidade

Caruaru

Em Caruaru, as opções de cursos incluem Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico), Upcycling para o Carnaval – Criando Abadás e Acessórios, e Estamparia com a Técnica de Cianotopia em Tecidos (módulo básico).

As inscrições para esses cursos devem ser feitas online, pelo site www.ntcpe.org.br, e as aulas acontecerão na sede do NTCPE, localizada na Av. Visconde de Inhaúma, 107, no bairro Maurício de Nassau.

Além disso, em Caruaru, o NTCPE, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, oferece os cursos de Upcycling para o Carnaval – Criando Abadás e Acessórios, com inscrições no Centro de Qualificação Profissional do bairro do Salgado, e Estamparia com Serigrafia, que será realizado no Centro de Qualificação Profissional do bairro Rosanópolis, local onde também serão feitas as inscrições.

Por meio de uma colaboração com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, serão oferecidos os cursos de Corte e Costura (módulo básico) e Fotografia de Moda com Smartphone para Redes Sociais. As aulas ocorrerão na sede da Secretaria, na Rua dos Expedicionários, no Centro de Caruaru.

Brejo da Madre de Deus

Em Brejo da Madre de Deus, o curso disponível é o de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo básico). As aulas ocorrerão no Centro Vocacional Tecnológico, onde também deverão ser feitas as inscrições.

Cupira

Em Cupira, o NTCPE oferece o curso de Mecânica e Manutenção de Máquinas de Costura Industrial (módulo básico), com as aulas sendo realizadas no Centro Vocacional Tecnológico local.

São Caetano



São Caetano contará com cursos de Modelagem Plana (módulo básico) e Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo intermediário). As aulas acontecerão na Sala da Costureira de São Caetano, onde também será possível realizar as inscrições.

Passira

Em Passira, há vagas para duas turmas de Costura Industrial Polivalente em Malha – Moda Íntima (módulo avançado), com inscrições e aulas ocorrendo no Centro Vocacional Tecnológico da cidade.



Riacho das Almas

Em Riacho das Almas, será oferecido o curso de Estratégia de Marca para Instagram de Moda (módulo intermediário). As aulas ocorrerão no Centro de Oportunidades, que também será o local para as inscrições.

Gameleira

Por fim, em Gameleira, o Centro de Treinamento local disponibiliza os cursos de Costura Industrial Polivalente em Malha (módulo básico) e Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano (módulo intermediário), com inscrições realizadas no próprio centro de treinamento.

Confira a programação completa

Caruaru – (NTCPE – Rua Visconde de Inhaúma, 107, Maurício de Nassau)

Inscrições: www.ntcpe.org.br ou pelo (81) 97307-0458

-- Curso básico: Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano

Data: 10 a 21 de fevereiro, das 13h às 17h

-- Curso: Upcycling para Carnaval, Criando Abadás e Acessórios

Data: 18 e 19 de fevereiro, das 8h às 17h

-- Curso básico: Estamparia Com a Técnica Cianotopia em Tecidos

Data: 11 a 13 de fevereiro, das 8h às 17h

Caruaru – (Centro de Qualificação Profissional – Rua Roberto Simonsen, nº 201, Salgado)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99129-4031 (Whatsapp

-- Curso: Upcycling para Carnaval, Criando Abadás e Acessórios

Data: 11 a 14 de fevereiro, das 13h às 17h

Caruaru – (Centro de Qualificação Profissional – Rua Aureliano de Góis, 110, Rosanópolis)

Inscrições: no local ou pelo (81) 97307-0458 (Whatsapp)

-- Curso: Estamparia com Serigrafia

Data: 11 e 12 de fevereiro, das 8h às 17h

Caruaru – (Secretaria Mun. de Políticas para as Mulheres – Rua dos Expedicionários, Centro)

Inscrições: https://ntcpe.org.br ou pelo (81) 97307-0458

-- Curso básico: Corte e Costura

Data: 10 a 14 de fevereiro, das 13h às 17h

-- Curso: Fotografia de Moda com Smartphone Para Redes Sociais

Data: 18 e 19 de fevereiro, das 8h às 17h

Brejo da Madre de Deus – (Centro Vocacional Tecnológico – Av. Cleto Campelo, 378, Centro)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99118-5144 (Whatsapp)

-- Curso básico: Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano

Data: 03 a 14 de fevereiro, das 13h às 17h (Turma 01) e das 18h às 22h (Turma 02)

Cupira – (Centro Vocacional Tecnológico – CVT Cupira)

Inscrições: Centro Vocacional Tecnológico ou pelo (81) 9270-3057 (Whatsapp)

-- Curso básico: Mecânica e Manutenção de Máquinas de Costura Industrial

Data: 10 a 20 de fevereiro, das 17h às 22h

São Caetano (Sala da Costureira)

Inscrições: no local

-- Curso básico: Modelagem Plana

Data: 24 a 28 de fevereiro, das 8h às 17h

-- Curso intermediário: Costura Industrial Polivalente em Malha

Data: 10 a 21 de fevereiro, das 17h às 22h

Passira – (Centro Vocacional Tecnológico)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99669-6443 (Whatsapp)

-- Curso avançado: Costura Industrial Polivalente em Malha – Moda Íntima

Data: 10 a 21 de fevereiro, das 13h às 17h (Turma 01) e das 18h às 22h (Turma 02)

Riacho das Almas – (Centro de Oportunidades)

Inscrições: no local

-- Curso intermediário: Estratégia de Marca para Instagram de Moda

Data: 11 e 12 de fevereiro, das 8h às 17h

Gameleira – (Centro de Treinamento)

Inscrições: no local ou pelo (81) 99709-8551 (Whatsapp)

-- Curso básico: Costura Industrial Polivalente em Malha

Data: 10 a 21 de fevereiro, das 18h às 22h

-- Curso intermediário: Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano

Data: 10 a 21 de fevereiro, das 13h às 17h