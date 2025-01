Alerta de chuvas continua para o Grande Recife, Agreste e Sertão de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) renovou o alerta de estado de observação para diversas regiões de Pernambuco, incluindo o Grande Recife, além do Agreste e do Sertão.

A previsão é que as chuvas continuem, além dos ventos fortes. A renovação do alerta foi publicada na tarde desta terça (28) e de acordo com a Apac, as condições meteorológicas que favorecem as chuvas estão ligadas à confluência dos ventos (fenômeno que forma as nuvens), que aumentam a instabilidade nas regiões afetadas.

As pancadas de chuva devem ser mais intensas durante o período da tarde e noite no Sertão e Agreste, e durante a madrugada na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife.

O alerta segue até a quarta-feira (29), com expectativa de chuvas de intensidade moderada, que devem continuar atingindo a capital e áreas adjacentes.

Pernambuco está em estado de observação em relação aos eventos climáticos - Reprodução/Apac

Impacto

Desde o domingo (26), as chuvas têm afetado diversas regiões do estado, com destaque para o Grande Recife e o Agreste.

Moradores de várias cidades têm enfrentado dificuldades devido aos alagamentos e quedas de árvores, além de complicações no trânsito.

O Centro de Operações do Recife registrou pelo menos seis árvores caídas na capital, com riscos significativos para pedestres, motoristas e ciclistas.

O fenômeno meteorológico responsável por esse quadro é um distúrbio ondulatório de leste, formado no oceano e que se desloca em direção aos estados da Paraíba e Pernambuco.

Esse distúrbio causa pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, aumentando a instabilidade climática e os riscos de danos.

Volume de chuvas em 24h no Recife supera média histórica de janeiro

Nas últimas 24 horas, o Recife registrou um volume de chuva equivalente a 80% do esperado para todo o mês de janeiro.

Segundo dados da Apac, a média histórica de precipitação para o mês na capital pernambucana é de 98,2mm. No entanto, nas últimas 24h, o volume de chuva alcançou 79,8mm.

O que fazer em casos de emergência?

Diante da previsão de chuvas intensas e rajadas de vento de até 60 km/h, é fundamental que a população se mantenha atenta aos alertas emitidos pelos órgãos competentes.

A Defesa Civil de Pernambuco recomenda que moradores de áreas de risco evitem transitar em locais propensos a alagamentos e deslizamentos, além de seguir as orientações de segurança em caso de emergência.

Confira os contatos da Defesa Civil: