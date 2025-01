Corpo de Bombeiros procura adolescente que desapareceu após entrar em rio no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que as buscas pelo adolescente de 14 anos, desaparecido na tarde desta segunda-feira (27), em um rio no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foram realizadas ao longo do dia de hoje.

As buscas foram realizadas por todo rio, no entanto, com a água turva e forte correnteza, a situação foi bastante complicada. Além disso, o nível do rio estava elevado e com excesso de lixo, dificultando ainda mais.

As operações de busca com equipe de mergulho começaram no ponto indicado como possível local de afogamento. A varredura foi efetuada com bastante atenção, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, no entanto com a falta de visibilidade, as buscas foram encerradas ao final da tarde.

As buscas devem ser retomadas na manhã desta quarta-feira (29), pois até o momento o adolescente não foi localizado.

