Neoenergia Pernambuco inicia ordenamento de rede no percurso do Homem da Meia-Noite

A Neoenergia Pernambuco está realizando o ordenamento de rede no trajeto do tradicional desfile do bloco carnavalesco Homem da Meia-Noite, em Olinda. A ação, que teve início na segunda-feira (27) e seguirá até o dia 21 de fevereiro, tem como principal objetivo retirar redes clandestinas de telecomunicações e corrigir aquelas que não atendem aos padrões técnicos de segurança.

O serviço contempla as principais vias do percurso do desfile, incluindo a Estrada do Bom Sucesso, Praça do Seplama, Largo do Amparo, Rua do Amparo, Quatro Cantos, Rua 13 de Maio, Rua da Boa Hora, Avenida Joaquim Nabuco, Rua Severino José Ramalho, Rua Cândida Luísa, Praça Conselheiro Miguel Canuto e Rua Guadalupe.

Esses locais são conhecidos por sua relevância histórica e pela intensa movimentação durante o Carnaval, recebendo milhares de foliões que acompanham o desfile do bloco mais icônico de Olinda.

Além de garantir a segurança dos moradores, comerciantes e visitantes, a iniciativa também promove a organização visual das redes de telecomunicações instaladas nos postes, contribuindo para uma melhor experiência no cenário urbano da cidade.

O trabalho reforça o compromisso da Neoenergia Pernambuco com a qualidade dos serviços prestados e com a preservação do patrimônio histórico e cultural de Olinda, especialmente em um período tão significativo como o Carnaval.

A Neoenergia Pernambuco ressalta a importância da colaboração das operadoras de telecomunicações para o sucesso dessa iniciativa. A empresa segue investindo em ações preventivas e corretivas que tragam mais segurança e bem-estar à população.