Chuvas Recife: confira onde há pontos de alagamento nesta quarta (29)

Desde o último domingo (26), Pernambuco tem enfrentado chuvas intensas do Agreste à Região Metropolitana do Recife (RMR). A previsão é que as pancadas sigam nesta quarta-feira (29), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que renovou o estado de observação em todo o estado, com previsão de pancadas moderadas e ventos fortes.

De acordo com a Apac, o sistema meteorológico responsável por essas chuvas é um distúrbio ondulatório de leste, que se forma no oceano e se desloca para os estados da Paraíba e Pernambuco, com pancadas de chuvas, muitas vezes acompanhadas de trovoadas.

As fortes chuvas têm causado transtornos para a população, com pontos de alagamento registrados na capital pernambucana e em cidades vizinhas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram trechos da Avenida Agamenon Magalhães alagada e carros reduzindo a velocidade na via.

Pontos de alagamento monitorados pela CTTU

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) divulgou os pontos mais afetados por alagamentos na capital pernambucana, onde o tráfego de veículos está comprometido. Confira os trechos:

Avenida Abdias de Carvalho com retenção devido a ponto de alagamento, no cruzamento com a Avenida do Forte

Confira o acumulado de chuvas nas últimas 12h, segundo a APAC

Abreu e Lima | 63,53 mm (Abreu e Lima - PCD)

Olinda | 29,01 mm (Tabajara)

Recife | 28,19 mm (Pina)

Tamandaré | 24,88 mm (PSF - APAC)

Araripina | 22,42 mm (Gerência Regional do Ipa - Apac)

Nazaré da Mata | 20,8 mm (ETA Compesa)

Dormentes | 20,66 mm (LAGOAS - APAC)

Recife | 20,56 mm (UPA Imbiribeira)

Recife | 19,54 mm (Torreão)

Paulista | 19,48 mm (Vila Torres Galvão)

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.