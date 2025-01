Chuvas no Recife devem continuar nesta quarta-feira (29), alerta Apac

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As chuvas que atingem o Recife e outras regiões de Pernambuco devem continuar nesta quarta-feira (29), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O órgão renovou o estado de observação, com previsão de pancadas moderadas e ventos fortes, afetando especialmente o Grande Recife, Agreste e Sertão.

A renovação do alerta ocorreu na tarde de terça-feira (28) e tem validade até as 16h desta quarta. De acordo com a Apac, as condições meteorológicas que favorecem as chuvas estão relacionadas à confluência dos ventos, fenômeno responsável pela formação de nuvens carregadas

A expectativa é de que as precipitações continuem ao longo do dia de forma moderada.

Volume de chuvas no Recife ultrapassa média do mês

O Recife registrou, em apenas 24 horas, um volume de chuva equivalente a 80% do esperado para todo o mês de janeiro.

Conforme dados da Apac, a média histórica para o período na capital pernambucana é de 98,2 mm, enquanto o acumulado nas últimas 24 horas chegou a 79,8 mm.

Movimento Pró-Criança oferece 900 vagas em cursos para crianças e jovens de baixa renda no Grande Recife

Movimento Pró-Criança oferece 900 vagas em cursos para crianças e jovens de baixa renda no Grande Recife Centro de Operações do Recife terá sede própria em 2025, anuncia secretário de Ordem Pública

Centro de Operações do Recife terá sede própria em 2025, anuncia secretário de Ordem Pública Raquel Lyra anuncia ações emergenciais após chuvas intensas no Estado de Pernambuco Leia Também

O que fazer em casos de emergência?

Em caso de emergência, a população pode acionar os seguintes contatos: