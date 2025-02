Praias urbanas: comerciantes dormem em quiosques para evitar arrombamentos na orla de Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Começar o dia contemplando o mar é um privilégio que os recifenses podem compartilhar. A praia é parte da rotina da população tanto nos fins de semana, como espaço de prática de esportes e lazer, quanto ao longo da semana, sendo uma rota com paisagens encantadoras.

Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa são, quase o ano todo, os espaços mais disputados na capital pernambucana por quem deseja se divertir e apreciar a beleza natural do estado.

Orla de Boa Viagem Praias urbanas - Artur Borba/JC Imagem

As praias urbanas do Recife são cartões-postais para turistas por abrigarem águas calmas e mornas e uma faixa de areia extensa.

Apesar do convite ao lazer e ao descanso, os frequentadores e empreendedores da orla recifense ainda sofrem com a carência de serviços oferecidos pelo poder público.

Segurança pública insuficiente

Orla de Boa Viagem Praias urbanas - Artur Borba/JC Imagem

Na praia de Boa Viagem, comerciantes relatam que os arrombamentos em quiosques são frequentes e, para evitar furtos e prejuízo, dormem nos espaços.

Só no ano passado, Cristiano da Silva teve prejuízo por arrombamentos três vezes. Ele relata que nas madrugadas, os furtos são frequentes e o policiamento é escasso. “A gente não tem policiamento constante e raramente vemos viaturas passando. Se houvesse um investimento maior em segurança para a orla, a gente teria mais disposição de ficar até a noite”, conta.

A solução encontrada por José Roberto Barbosa, que também tem um quiosque em uma das orlas mais frequentadas do estado, foi dormir no local. “Você é forçado a dormir aqui para que não haja arrombamento. A sensação é das piores”, afirma.

Você é forçado a dormir aqui para que não haja arrombamento. A sensação é das piores José Roberto Barbosa, comerciante em Boa Viagem

A insegurança não é uma demanda apenas dos comerciantes. O professor Laureano Vidal visita a orla de Boa Viagem com frequência e destaca que o medo também afeta turistas e moradores. “Aqui oferece muita coisa, mas a segurança é precária. Essa é uma praia que deveria ter uma segurança permanente, e não temporária”, pontua.

O Coronel Mário Canel, diretor adjunto de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, esclarece que um plano de ação voltado para a orla do bairro foi desenvolvido no Juntos pela Segurança e que o direcionamento do policiamento ocorre de acordo com as ocorrências.

“Constantemente ocorrem reuniões com a comunidade, com o Comando Geral da corporação e todos aqueles que estão envolvidos nesse policiamento. A partir daí, é realizado um estudo e um redimensionamento do policiamento”, explica.

Orla de Boa Viagem Praias urbanas - Artur Borba/JC Imagem

Já o delegado seccional de Boa Viagem Alfredo Jorge afirma que a Polícia Civil tem muita demanda de roubo a transeuntes e está desenvolvendo investigações a respeito dos crimes. Ele reforça, ainda, a importância das denúncias para que as investigações sejam realizadas.

Requalificação

Até 2026, os 11 quilômetros da orla do Recife devem ser requalificados. A execução da obra conta com investimento de cerca de R$ 100 milhões e será entregue em etapas, tendo início na divisa com Jaboatão dos Guararapes e seguindo por toda a extensão.

O Projeto Orla Parque prevê a revitalização do calçadão, a construção de áreas de lazer, quadras poliesportivas e espaço para jogos de tabuleiro, além de outra Estação Praia Sem Barreiras e requalificação dos banheiros da orla.

Projeto Orla Parque vai ocupar 11 km de extensão das praias de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa - Divulgação/PCR

De acordo com Marília Dantas, secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife, a etapa atual contará, ainda, com o reforço da iluminação pública, com implantação de mais de 500 postes.

Além disso, “toda a parte de infraestrutura vai ser realizada também, com a implantação da rede de drenagem ou a melhoria da que já existe, porque ainda há alagamento em alguns pontos, e esgotamento sanitário, que antes não existia”, destaca a secretária.

As prestigiadas praias ocupadas diariamente por recifenses e turistas ainda carecem de atenção para que as belezas naturais da cidade sejam desfrutadas. Por enquanto, embora fascinante, a paisagem revela o medo de frequentar o espaço público e perder uma fonte de renda.