Chuvas no Grande Recife: Saiba quando chuvas devem parar, segundo INMET

As chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife e o Litoral Norte e Sul de Pernambuco devem continuar ao longo desta quarta-feira (5) e só começar a perder força à noite, segundo Morgana Almeida, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em entrevista à Rádio Jornal.

Imagens de satélite e radar meteorológico indicam que o fenômeno está associado a um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), sistema que se intensifica e se enfraquece de maneira intermitente, o que explica a persistência das precipitações.

"É como quando a água escoa de forma circular pelo ralo da pia. Nas bordas desse sistema, há muitas nuvens carregadas, especialmente sobre o oceano, enquanto no centro o tempo tende a ficar mais aberto", comparou a meteorologista.

Zona de Convergência

A condição dos vórtices está ligada à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que intensifica a umidade e favorece a formação e manutenção de nuvens carregadas.

"É um sistema mais demorado, mais contínuo e, digamos, mais chato", afirmou Morgana. Na manhã desta quarta-feira (5), o Inmet emitiu um alerta vermelho, indicando risco significativo de chuvas intensas e transtornos associados.

Região afetada

Ainda de acordo com a especialista, as chuvas devem continuar em todo o Litoral de Pernambuco, incluindo também a Zona da Mata.

"Há chances de que também alcancem o Agreste Meridional e Setentrional. A tendência é que a precipitação migre gradualmente para áreas mais centrais do Estado, atingindo os sertões do São Francisco e do Pajeú", explicou.



"Apesar disso, os maiores volumes de chuva ainda devem se concentrar na faixa litorânea e na Zona da Mata."

O VCAN é um fenômeno comum nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, ocorrendo com mais frequência no Sertão. Desta vez, no entanto, a atuação da ZCAS contribuiu para sua influência sobre o Litoral.

Apac

Já a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que o posicionamento de um VCAN em associação a um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) favoreceu a ocorrência de pancadas de chuva moderadas em grande parte do estado de Pernambuco.

A Agência prevê para esta quinta-feira (6) um dia de céu parcialmente nublado a nublado na Região Metropolitana do Recife, com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, de intensidade fraca a moderada.