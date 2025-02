Chuvas: Recife entra em 'alerta máximo' na manhã desta quarta (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Matéria em atualização

O Centro de Operações do Recife (COP) emitiu 'alerta máximo' às 10h20, desta quarta-feira (5), devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana.

A central orienta as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais suspendam as aulas.

Aulas supensas

As autoridades recomendam que a população permaneça em casa, exceto em casos de risco iminente de deslizamentos, inundações ou desabamentos.

A Prefeitura também orienta que as instituições de ensino particulares, estaduais e federais adotem as mesmas medidas preventivas.

Devido às chuvas, as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal foram suspensas nos turnos da tarde e da noite.

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), está na Central de Monitoramento da cidade. "Se você mora em área de risco ou está em situação de perigo, procure os abrigos da Prefeitura do Recife ou entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 0800-081-3400", recomendou Campos.

Confira onde mais choveu nas últimas 24h

Abreu e Lima | 155,13 mm (Abreu e Lima)

Camaragibe | 134,76 mm (Jardim Primavera)

Paulista | 134,46 mm (Vila Torres Galvão)

Recife | 130,78 mm (Torreão)

Recife | 130,39 mm (Recife)

Camaragibe | 128,1 mm (Timbi)

Jaboatão dos Guararapes | 124,63 mm (Muribeca)

Recife | 122,6 mm (Brega E Chique)

Camaragibe | 122,23 mm (Aldeia)

Itapissuma | 121,06 mm (Botafogo - APAC)

Olinda | 120,92 mm (Tabajara)

Camaragibe | 120,8 mm (Convento Carmelo)

Abrigo temporário

O Centro Social Bidu Krause está aberto para acolher as famílias e moradores que precisaram deixar seus imóveis por conta das chuvas. Endereço: Travessa Onze de Agosto, s/n - Curado

Defesa Civil: 0800.081.3400 (ligação gratuita, 24h).

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.