Abastecimento em áreas de morro da RMR continua suspenso, informa a Compesa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O protocolo é uma medida preventiva adotada para a segurança da população, uma vez que as chuvas intensas aumentam a saturação do solo

Apesar da redução das chuvas na Região Metropolitana do Recife, a Compesa, por questão de segurança da população, só retomará a distribuição de água em áreas de morro a partir desta sexta-feira (7). Durante o dia de hoje, os técnicos da Companhia vistoriaram as redes localizadas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana e Camaragibe. Mesmo com o trabalho intenso desta quinta-feira, não foi possível retomar a distribuição de água nas áreas afetadas. Novas vistorias serão realizadas nesta sexta, para que os sistemas voltem a operar de forma segura em localidades de risco de deslizamentos.

As áreas de morro dessas cidades foram impactadas pelo Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em áreas de morro, acionado ontem, após o registro de 100 mm de chuvas em 24 horas. O protocolo é uma medida preventiva adotada para a segurança da população, uma vez que as chuvas intensas aumentam a saturação do solo, o que poderia ocasionar danos às tubulações de água.

RETORNO DO ABASTECIMENTO

Inicialmente, a Compesa chegou a cogitar para esta quinta o retorno da operação dos sistemas em áreas de morros ou atendidas por unidades localizadas em regiões de risco. Entretanto, os técnicos da Compesa, ao observarem as condições do solo, encharcado, e ao considerarem alguns alertas emitidos pelas Defesas Civis dos municípios atingidos, com indicativo de risco de deslizamento de barreiras, optaram para amanhã o retorno do abastecimento.

A Compesa pede a compreensão da população pela medida adotada, de manter a suspensão do abastecimento de água para os morros, como forma de garantir a segurança da operação dos sistemas e, principalmente, da população. Quando um sistema é ligado, as pressões elevadas nas tubulações podem contribuir com acidentes em caso de movimentação de terra. A regularização da distribuição de água será gradual e de acordo com o calendário.





Áreas de morros da RMR com abastecimento ainda suspenso:





Recife: Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, COHAB, Coqueiral, Córrego do Jenipapo, Dois Unidos, Guabiraba, Jordão, Lagoa Encantada, Linha do Tiro, Macaxeira, Milagres, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Pacheco, Passarinho (Recife), Peixinho, Sítio dos Pintos (Dois Irmãos), Três Carneiros, UR 07 Várzea, URs 01, 02, 03, 04, 05, 10, 12 e Vasco da Gama.

Jaboatão dos Guararapes: Alto do Vento, Cascata, Cavaleiro, Curado 1, parte do Curado IV e Curado V, Centro, Dois Carneiros, Floriano, Jardim Jordão, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, URs 06, UR-11, Vila Rica e Zumbi do Pacheco.

Olinda: Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Cajueiro, Alto do Sol Nascente, Amaro Branco, Bonifácio Jansen, Bonsucesso, Bultrins, Córrego do Gibraltar, Guadalupe, Monte, V8 e Varadouro, Córrego do Abacaxi e Monte (parte alta)

Camaragibe: Alberto Maia, Aldeia, Alto Santo Antônio, Areeiro, Sítio Fantainha, Tabatinga e Vera Cruz.

Paulista: Maranguape 1 (parte), Mirueira, Arthur Lundgren e Jardim Paulista.

Abreu e Lima: Alto São Miguel, Alto José Bonifácio (Barracão) e Caetés I ( parte).

Goiana: Ponta de Pedras.

Secretário Executivo do Centro de Operações confirma mais uma morte em Jardim São Paulo, no Recife