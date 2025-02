Temporal causa estragos em prédios públicos de Nazaré da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O forte temporal que atingiu diversas regiões de Pernambuco nesta quarta-feira (5) também deixou consequências em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, causando danos significativos em prédios públicos da cidade.

A sede da prefeitura, a Biblioteca Pública Municipal Coronel Victor Vieira e a Câmara de Vereadores Joaquim Nabuco foram afetadas pelas chuvas, que ocorreram em um intervalo de menos de 24 horas.

O fenômeno climático, associado ao Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) e às Ondas de Leste, foi responsável pelas precipitações intensas, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Prefeitura sofre com infiltrações e inundações

Na sede da prefeitura, localizada na Rua Marechal Dantas Barreto, no Centro, a ventania e as chuvas causaram danos à rede elétrica e provocaram infiltrações e inundações em diversos setores.

O térreo, onde fica a Assessoria de Comunicação e Imprensa, e o primeiro andar, que abriga o Departamento de Licitação e Finanças, foram os mais atingidos. A água da chuva invadiu as salas através de infiltrações no teto de gesso, acumulando-se em armários e até no ar-condicionado.

Por precaução, os serviços foram interrompidos temporariamente, e os servidores foram dispensados para trabalhar remotamente. A equipe de zeladoria e manutenção predial da Secretaria de Obras foi acionada para avaliar e reparar os danos. Não houve feridos, e os prejuízos foram apenas materiais, sem comprometimento da documentação jurídica.

Biblioteca Municipal tem acervo ameaçado

A Biblioteca Pública Municipal Coronel Victor Vieira, um dos principais patrimônios culturais de Nazaré da Mata, também foi gravemente afetada. Localizada próximo à Praça João XXIII, a biblioteca sofreu infiltrações que danificaram paredes, teto e prateleiras, colocando em risco seu acervo histórico e cultural.

A Secretaria Municipal de Educação suspendeu temporariamente o atendimento ao público até que os reparos necessários sejam realizados. A biblioteca, que havia sido reinaugurada há apenas cinco meses após uma reforma significativa, já enfrenta novos problemas estruturais, exigindo intervenção.

Câmara de Vereadores tem sessões adiadas

Na terça-feira (4), a Câmara de Vereadores Joaquim Nabuco, anexa à prefeitura, também foi atingida pelas chuvas. Parte do teto de gesso desabou sobre cadeiras e mesas do plenário, interrompendo os trabalhos legislativos.

A primeira sessão ordinária, marcada para o dia 4, precisou ser adiada, e equipes de engenharia elétrica e predial foram acionadas para avaliar os danos. A expectativa é que as sessões sejam retomadas apenas na próxima terça-feira (11).