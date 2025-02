Prefeitura do Recife renova convênio para preservação do Instituto Dom Helder Câmara

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prefeitura do Recife, por meio da secretaria de Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura, renovou o convênio com o Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC) e assinou a garantia do repasse de R$ 300 mil ao longo do ano de 2025 para manutenção das atividades e da preservação da entidade.

O compromisso foi assinado na manhã deste domingo (9), na Igreja de Nossa Senhora das Fronteiras, no bairro da Boa Vista. A cerimônia marcou a passagem do aniversário de Dom Helder, que completaria 116 anos no último dia 7.

O Instituto Dom Helder Câmara é responsável pelo memorial e museu que homenageia o arcebispo emérito. O espaço fica localizado na antiga residência do arcebispo emérito de Olinda e Recife, no JC prédio anexo à Igreja das Fronteiras, na Rua Henrique Dias, na Boa Vista.

Com o convênio, todo o acervo material e documental referente à vida pessoal, eclesiástica e à obra do religioso estará aberto ao público recifense e de outras regiões que visitam o estado. Além disso, serão cedidos bibliotecários, historiadores profissionais focados em desenvolvimento, assim como visitações de alunos e educadores da rede municipal de ensino.

“Nós conseguimos digitalizar todo o acervo de Dom Helder através de um convênio firmado, lá trás, ainda na gestão do ex-governador Eduardo Campos. Hoje, damos continuidade a esse convênio com a Prefeitura do Recife e eu gostaria de reforçar a minha gratidão, e a de todo o IDHeC, por essa parceria tão importante”, afirmou Virgínia Pimentel, diretora executiva do Instituto.

O convênio também garante que as instalações do instituto, do memorial e do museu estejam à disposição da prefeitura do Recife para realizar ações culturais, além da realização de cursos, oficinas, simpósios, estudos, capacitações, treinamentos, pesquisas, visitas de servidores e outras atividades sobre a obra e vida de dom Helder Câmara e temas correlatados.

“Estamos assinando, por mais um ano, a garantia do custeio para o instituto Dom Helder Câmara. Associado a este convênio, também estamos realizando um programa de visitação para as escolas municipais. Precisamos, sobretudo, legar às futuras gerações a oportunidade de conhecer um santo democrata, do povo e da justiça social”, afirmou o prefeito João Campos.

Ainda durante a manhã, o instituto prestou uma homenagem a familiares e colaboradores que ajudaram a entidade, incluindo o prefeito João Campos, a mãe dele, Renata Campos, e o senador Fernando Dueire (MDB), que também acompanhou a cerimônia.