Paulista fecha Praça Agamenon Magalhães para iniciar reformas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com início das obras, o trânsito no trecho passou por alterações, incluindo o transporte alternativo, como Kombis, e mudanças no comércio informal

As obras de requalificação da Praça Agamenon Magalhães, em Paulista, tiveram início último sábado (8). O local está fechado com cercado de zinco durante todo o trabalho, que traz impactos também para a mobilidade na região.

Essas mudanças fazem parte do processo de revitalização da praça, com intervenções estruturais e urbanísticas, inclusive a conexão com a Rua Siqueira Campos, no Centro da cidade.

As obras serão executadas pela empresa ACLF, com a supervisão da Prefeitura de Paulista através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Tecnologia e Meio Ambiente.

Para a execução das obras, o trânsito e o comércio local passa por algumas alterações. Foram instalados tapumes ao redor da praça, impedindo o acesso. Também não será permitida a permanência de táxis, transporte alternativo e comércio informal no entorno do espaço.

Imagem de obras iniciadas no Centro de Paulista - Juan Marvin/ Divulgação

Trânsito

Durante a ocasião, o secretário executivo de Mobilidade, Murilo Vieira, explicou que o desvio foi realizado na Avenida Floriano Peixoto.

"Foi feito um desvio aqui no trânsito, no centro de Paulista, aqui na Avenida Floriano Peixoto. Em frente à igreja vai estar fechado para quem vem de Abreu e Lima, Paulista Centro, Jardim Paulista. Quem precisar atravessar a área terá que contornar a praça, pegando ao lado da Drogasil, passando pelo Panorama e pela Previdência Social, para voltar para a Floriano Peixoto", explicou Murilo.