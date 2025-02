Órgãos públicos definem ações para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Representantes de órgãos públicos e empresas privadas participaram, nesta quarta-feira (12), de uma reunião de planejamento estratégico na cidade teatro Nova Jerusalém, localizada no município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

O objetivo do encontro foi definir ações para garantir a segurança, comodidade e deslocamento seguro das milhares de pessoas que assistirão à 56ª edição da Paixão de Cristo, que ocorrerá entre os dias 12 e 20 de abril de 2025.

Ajustes e melhorias para o espetáculo

Durante a reunião, foram avaliadas as ações realizadas na edição anterior do espetáculo e discutidas as adaptações necessárias para melhorar a experiência do público.

"Nós avaliamos o que foi feito no ano anterior, trocamos ideias e fizemos as adaptações e os ajustes necessários para que tudo aconteça da melhor forma possível", afirmou Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, entidade responsável pela organização do evento.

Participação de órgãos e empresas

O encontro contou com a presença de representantes de diversos órgãos públicos, como a Casa Militar, Secretaria de Cultura do Estado, Empetur, Promotoria de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Prefeitura do Brejo da Madre de Deus.

Além disso, executivos de empresas prestadoras de serviços, como Celpe, Compesa e operadoras de celular, também participaram das discussões.

O espetáculo

A edição de 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém terá um elenco de destaque, com a participação de José Loreto no papel de Jesus e Letícia Sabatella como Maria.

Além de Leopoldo Pacheco interpretando Pilatos, e Werner Schünemann no papel de Rei Herodes, ao lado da miss pernambucana Luana Cavalcante como Rainha Herodíades.

Os ingressos já estão à venda no site oficial do espetáculo.