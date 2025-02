Centro universitário no Recife concede título de Doutor Honoris Causa à Lia de Itamaracá

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora e compositora Lia de Itamaracá, um dos maiores ícones da cultura popular pernambucana e referência na tradição da ciranda, receberá o título de Doutor Honoris Causa concedido pelo UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau.

A cerimônia solene acontece no próximo dia 21 de fevereiro, às 16h, no auditório Capiba, localizado no bloco B da instituição de ensino.

A honraria é concedida a personalidades que se destacam em suas atividades em prol da sociedade, da Educação, das Ciências, do Empreendedorismo, das Letras e das Artes ou que tenham prestado relevantes serviços à humanidade, à região ou ao país. Em 2019, a artista também recebeu a honraria pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Aos 81 anos, Lia de Itamaracá mantém viva há décadas a tradição da ciranda, sendo reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu talento e por sua voz inconfundível.

“Eu quero ver aonde posso chegar, estou pronta para tentar novos caminhos, continuar divulgando a cultura de Pernambuco e fortalecendo a vida das mulheres”, afirma a artista.

Mais homenagens à cultura popular



Além da entrega do Doutor Honoris Causa para Lia de Itamaracá, a cerimônia também contará com a entrega das Comendas Maurício de Nassau para outras personalidades que contribuem significativamente para a cultura pernambucana:

Fábio Sotero , presidente da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe) e da Nação Aurora Africana.



, presidente da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe) e da Nação Aurora Africana. Otacílio Cabral, ator, bailarino e historiador pernambucano.

As honrarias serão entregues pelo CEO do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, Jânyo Diniz, que destacou a importância do reconhecimento aos artistas do Estado.

“É com grande orgulho que entregamos esse título para Lia de Itamaracá, Fábio Sotero e Otacílio Cabral. Esta é uma forma de reconhecimento não apenas da trajetória como também pelo compromisso com a valorização da cultura em suas mais diversas formas”, declarou.