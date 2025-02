Compesa realizará manutenção programada no Sistema Adutor do Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Compesa iniciará, na próxima terça-feira (18), a partir das 7h, a manutenção programada no Sistema Adutor do Agreste, no trecho do município de Belo Jardim. A ação é necessária para preparar a adutora para receber o incremento de 400 litros de água por segundo após uma obra de interligação com o Sistema Jucazinho, prevista para ser executada em meados de março.

Será por meio da Adutora do Agreste que a água do rio São Francisco irá socorrer os 14 municípios atendidos por Jucazinho, cuja barragem está em situação de pré-colapso devido à escassez hídrica na região. A companhia aproveitará a paralisação do Sistema Adutor do Agreste para realizar diversas ações preventivas e corretivas em suas unidades operacionais. Os serviços deverão ser concluídos às 19h da quarta-feira (19).

Após o retorno da operação do sistema, a expectativa é que a rede de distribuição esteja pressurizada até a noite da quinta-feira (20). De acordo com a Compesa, após a conclusão de serviços em sistemas de grande porte, como é o caso do Sistema Adutor do Agreste, é preciso um período de 24 horas para o retorno da operação, que envolve o tempo necessário para o enchimento de adutoras, reservatórios e o retorno gradual da distribuição de água.

Dentre as ações preventivas planejadas, estão as revisões eletromecânicas nas estações elevatórias (sistemas de bombeamento), além de serviços de manutenção em válvulas e registros e nas tubulações ao longo do sistema. Também serão realizadas melhorias nas estações de tratamento de água nos municípios que compõem o sistema. A manutenção corretiva envolve o reparo de um vazamento de grande porte na Estação Elevatória Ipojuca (unidade de bombeamento), que fica em Belo Jardim.

Para realizar os serviços planejados, será necessário suspender o abastecimento de água de localidades das cidades de Caruaru, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus e Sanharó, que recebem água via Adutora do Agreste.

Áreas afetadas:

Belo Jardim: área das indústrias e o distrito de Serra dos Ventos; bairros Maria Cristina, Morada Nobre, Vila da Serra, Viana e Moura da Faculdade, Heliópolis, Vila Bela, Tereza Mendonça, Cohab 2, Cohab 3, Santo Antônio, Floresta, Frei Damião, Bela Vista, Viana e Moura da BR, Vila da Barragem e Bom Conselho.

Sanharó: Esplendor, Nossa Senhora de Fátima, Sítio das Mocas, Marajás, Mulungu, Sitio Caianinha e Santa Clara.

Esplendor, Nossa Senhora de Fátima, Sítio das Mocas, Marajás, Mulungu, Sitio Caianinha e Santa Clara. Brejo da Madre de Deus: Distritos de Barra de Farias/Mandaçaia e Fazenda Nova.

Distritos de Barra de Farias/Mandaçaia e Fazenda Nova. Caruaru: Maurício De Nassau, Universitário, Divinópolis, Santa Rosa, Vassoural (parte baixa, Petrópolis, Alto da Banana, Jardim dos Pinheiros 3, José Liberato, Encanto da Serra, parte do Cidade Alta, Adalgisa Nunes 1 e 2, Pinheirópolis, Rodoviária, Rua Inconfidência, Residencial Alto do Moura, Rua Panamericana, São Francisco, Universitário (parte alta), Polo, Alphaville, HMV, Rua Luar do Jurity, Parque da Cidade 3, Francisco Bandeira, Vila do Aeroporto, Campo Novo de Baixo e Capivara.

Segundo os técnicos da Compesa, as atividades de manutenção precisam ocorrer periodicamente para correção de falhas, redução de perdas e adoção de ações preventivas, e também para viabilizar ações de melhorias com vistas a garantir a regularidade ou ampliação do abastecimento de água à população.