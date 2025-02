Homem arromba igreja e rouba fios de cobre em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem invade uma igreja localizada no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes

Alvo de criminosos, a Igreja Batista, situada na rua rossini rossevelte Albuquerque, em Piedade, foi invadida por um homem que roubou fios de cobre dos ar condicionados.

Câmeras de segurança registraram o momento que o suspeito passa por uma grade e vai para a região onde ficam os condensadores de ar condicionado. Ele passa alguns minutos lá, tira um objeto do bolso e corta as tubulações para extrair os fios de cobre.

Depois, o homem joga o material colhido pelo muro e sai da igreja.

De acordo com o pastor da igreja, o terreno baldio ao lado da igreja é o principal acesso dos assaltantes às tubulações. "Traz um prejuízo vazando gás, quebrando as máquinas. E eles têm feito isso constantemente", afirmou em entrevista.

O terreno está com vegetação crescida, além de lixo e saída de esgoto. Um morador do bairro também contou que não há policiamento no local, sendo utilizado como desova de produtos roubados.

Outros registros de câmeras de segurança próximas, flagraram uma mulher que teve sua bicicleta assaltada após uma luta corporal com criminosos.

