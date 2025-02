Praias do litoral sul de Pernambuco são opção para curtir o feriado prolongado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para quem prefere curtir o Carnaval com mais calma, as praias do litoral sul, como Porto de Galinhas e Muro Alto, podem ser uma boa pedida

As praias do Litoral Sul de Pernambuco estão entre os principais destinos de Verão e Carnaval para pernambucanos e turistas do Brasil e do mundo, que optam por aproveitar as praias mais famosas do estado.

Com o feriado prolongado deste ano, incluindo a Carta Magna de Pernambuco (6 de março), é esperado um fluxo intenso de visitantes em busca de lazer e descanso no litoral.

O período carnavalesco não apenas movimenta a economia local, como também valoriza a cultura regional, consolidando destinos como Gaibu, Calhetas, Enseada dos Corais, Porto de Galinhas e Muro Alto como refúgios para aqueles que preferem momentos de descanso à beira-mar.

Para chegar ao destino, as rodovias Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico fazem a ligação direta entre a cidade do Recife e as praias de paisagens deslumbrantes e águas mornas.

De 26 de fevereiro a 10 de março, na Rota do Atlântico e na Rota dos Coqueiros, principais rodovias que conectam a Capital ao Litoral Sul, são esperados mais de 364mil veículos, resultando em um aumento de 4% em comparação com o ano passado.

Movimentação turística

Segundo a Aena, concessionária que administra o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, o fluxo de passageiros entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março deve crescer 10,5% em relação a 2024. Esse aumento reforça a expectativa positiva para o turismo em Pernambuco, atraindo visitantes que buscam desde a animação das festas de Carnaval até o sossego das praias.

Dicas antes de pegar a estrada

Faça uma revisão prévia no veículo, garantindo que não haja surpresas durante a viagem;

Tenha atenção às sinalizações de trânsito e aos limites de velocidade;

Lembre-se: bebida alcoólica e volante não combinam. Se beber, não dirija.

Serviços

Para mais informações sobre as rodovias e trajetos para o Litoral Sul, as centrais de atendimento da Rota dos Coqueiros e da Rota do Atlântico estão disponíveis.

Rota dos Coqueiros - 0800 281 0281

Rota do Atlântico - 0800 031 0009