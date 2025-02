Carnaval 2025: confira o abre e fecha dos serviços do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A programação do carnaval impacta bastante nos serviços e no trânsito na cidade. Veja o que vai estar funcionando durante a festividade

Com a chegada do Carnaval e do feriado da Data Magna, a cidade do Recife passa por algumas alterações no horário de funcionamento dos serviços municipais na próxima semana. A festividade conta com mais de 3 mil atrações nos 50 polos da cidade e deve durar, oficialmente, seis dias. Confira a programação oficial O município decretou ponto facultativo nos dias 3, 4, 5 e 7 de março.

Nesta quarta-feira (26), a folia começa na cidade, com a subida do Galo da Madrugada na Ponte Duarte Coelho, Centro do recife.

Abre e fecha durante o Carnaval

Sede da Prefeitura do Recife - Fechado entre os dias 3 e 7 de marco, retornando as atividades e o atendimento ao publico na segunda-feira (10).

Serviços de Saúde - Ate o dia 7 de março, dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, estarão funcionando 24 horas para urgências em diversas especialidades. São elas: clínica medica; pediatria; odontologia; maternidade/obstetricia; traumato-ortopedia; oftalmologia e violencia contra mulher.

Confira a lista completa no link: https://bit.ly/unid_hosp_servicos_carnaval_2025.

Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) - funcionará com atendimento de emergência para animais que ofereçam risco à saúde publica, podendo ser acionado das 8h as 17h, por meio do telefone 3355-7712. Também será possível realizar denúncias de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, através do telefone 0800 281 1520.

Vacinação contra Covid-19 e a atualização de calendário vacinal - funcionarão nos seguintes horários: shoppings Recife (Boa Viagem) e Riomar (Pina), das 9h as 19h nos dias 28/2, 1/3 e 7/3; e das 12h as 19h de 2/3 a 6/3; e Shopping Boa Vista, das 9h as 18h no dia 28/2, fechado no sábado (1/3) e domingo (2/3), e aberto das 11h as 19h na segunda (3/3) e terça (4/3), das 12h as 19h na quarta (5/3), 10h as 19h na quinta (6/3) e 9h as 19h na sexta (7/3).

Cultura - É possível acessar a programação de Carnaval completa através do link: https://carnaval.recife.pe.gov.br/.



Ciclofaixa de Turismo e Lazer - Por conta dos focos de folia e das manifestações populares, as ciclofaixas não serão montadas durante o Carnaval. No entanto, os percurso estarão disponíveis no dia 6 de março, feriado da Data Magna, das 7h as 16h, e no domingo pós-Carnaval.



Olha! Recife - Os roteiros turísticos não estarão disponíveis nos dias de Carnaval, retornando a programação normal no dia 12 de março. Interessados podem acompanhar as atualizações pelo site www.olharecife.com.br.

Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Transito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento as pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos a partir da segunda-feira (3).

Os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante todo período de folia, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. O atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (10), das 8h ate as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Secretaria da Mulher - A secretaria terá um estande na Praça do Arsenal, até a terça-feira (4), funcionando das 16h a 2h. No local, a equipe multidisciplinar formada por psicóloga, advogada e assistente social do Centro de Referencia Clarice Lispector - equipamento voltado ao acolhimento e orientação de mulheres em situação de violência doméstica/sexista – vai acolher e prestar orientações para quem tenham sido vitimas de assédio, importunação sexual e outras formas de violência durante os festejos.

O serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector para orientação, o Liga, Mulher (0800 281 0107), além do serviço de atendimento através do WhatsApp (81) 99488-6138 vão funcionar 24h. O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, funcionara 24h durante o Carnaval com uma equipe em regime de plantão. O SER Clarice Lispector, localizado em Areias, também vai funcionar das 07h as 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (10).

Direitos Humanos e Juventude - O projeto Praia sem Barreiras será realizado normalmente no dia 28 de fevereiro. Entre os dias 1º e 5 de marco, as atividades estarão suspensas devido ao Carnaval do Recife 2025. No feriado do dia 6 de marco, o projeto volta a atender o publico normalmente, assim como nos dias 7, 8 e 9.

A iniciativa oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, utilizando cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso a areia e ao mar. O serviço funciona as sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h as 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso.

Não é necessário agendamento prévio, basta comparecer ao local. Vale lembrar que a atividade pode ser suspensa em caso de chuvas intensas ou mare alta. O projeto e realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.

Além disso, o Centro de Referencia em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referencia em Cidadania LGBTI+ estarão fechados entre os dias 28 de fevereiro e 9 de marco. No entanto, durante o Carnaval do Recife 2025, os recifenses e turistas poderão contar com a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade, localizada na Rua do Observatório, no bairro do Recife. No local, haverá uma equipe multidisciplinar composta por agentes de direitos humanos, psicólogos, advogados e assistentes sociais.

Assistência Social e Combate à Fome - Entre os dias 28 de fevereiro e 7 de março, não haverá atendimento ao publico nos seguintes serviços: Centros de Referencia da Assistência Social (CRAS), Centros de Referencia Especializados de Assistência Social (CREAS), Central de Cadastro Único, Centros de Referencia Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP), Centro de Referencia em Segurança Alimentar e Nutricional do Recife (Cresan), Cozinha Comunitária de Gurupe e Banco de Alimentos do Recife.

Seguem funcionando normalmente, com atendimento à população: o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irma Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. Além disso, os restaurantes populares Josué de Castro e Naide Teodósio continuarão ofertando refeições para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, com exceção do sábado (1º), dia do Galo da Madrugada.

Servidores da Secretaria de Assistência Social e Combate a Fome estarão atuando em diversas iniciativas no Carnaval do Recife 2025 tais como a Casa do Pequeno Folião e os Espaços de Proteção.

Jardim Botânico - O Jardim Botânico do Recife não vai funcionar durante o período do Carnaval, retomando as atividades nos dias 6 e 7 de março, das 9h às 15h30.

Mercados e Feiras - Os mercados e feiras públicas terão horário de funcionamento especial durante o Carnaval. Na quinta-feira (27) e sexta-feira (28), eles abrem das 6h as 18h, mesmo horário do sábado (1º). No domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4), o expediente será reduzido, das 6h as 13h. Na Quarta-feira de Cinzas (5), o funcionamento volta ao normal, das 6h as 18h. Na quinta-feira (6), feriado da Carta Magna, os mercados operam das 6h as 13h, e na sexta-feira (7), retomam o horário das 6h as 18h.

Rede Compaz - Todas as seis unidades da rede Compaz e as nove Bibliotecas pela Paz funcionarão até às 18h da sexta-feira (28). Do dia 1º ao dia 9 de março, os equipamentos estarão fechados, com retorno as atividades normais no dia 10.

PROCON Recife - Em virtude dos feriados de Carnaval e do ponto facultativo, não haverá expediente na sede do Procon Recife, situada na Rua do Imperador, 491, bairro de Santo Antônio. Os postos de atendimento localizados nos Compaz (Ariano Suassuna, no Cordeiro; Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Dom Helder, no Coque, Paulo Freire, no Ibura, e Leda Alves, no Pina) também estarão fechados. O atendimento retorna normalmente, na segunda-feira (10).

Ouvidoria Geral - A Ouvidoria Geral do Município do Recife terá um ponto físico na Central do Carnaval, na Praçaa do Arsenal, bairro do Recife, nos dias 26/02 e 27/02, das 16h a 0h, e de 28/02 a 04/03, das 16h as 2h. No local, o órgão também estará realizando uma pesquisa com os foliões sobre a percepção e opinião deles sobre o Carnaval do Recife. O atendimento telefônico ocorrerá normalmente ate a quinta-feira (27).

Também estarão disponíveis, todos os dias de Momo, os demais canais: e-mail (ouvidoria@recife.pe.gov.br); App Conecta e Portal da Ouvidoria (https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/).

Hospital Veterinário do Recife - O Hospital Veterinário do Recife Robson Jose Gomes de Mello (HVR), no bairro do Cordeiro, funcionará de segunda a sexta, das 7h as 13h, de plantão para urgências e emergências.

Esportes - As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas do sábado (1º) até a segunda-feira (10). O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhaes (Geraldão) estará fechado durante todo o período de Carnaval

Procuradoria - Na Procuradoria da Fazenda Municipal não haverá expediente de 3 a 07/03.

Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Sala do Empreendedor - Em razão do Carnaval, as Agencias de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas do Empreendedor do Recife retornam com todos os serviços normalmente, na segunda-feira (10), entre 8h e 16h. Os cursos de qualificação profissional também retornam, conforme horário das turmas.