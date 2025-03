Glória do Goitá celebra Carnaval com diversas atrações; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o tema "Carnaval do Coração Gloriense", a cidade de Glória do Goitá recebe Orquestras Carnavalescas, João do Morro, Grazi almeida e muitos outros

O Carnaval da cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, tem início neste sábado (1º), com atrações culturais e diversos polos para os foliões.

O tema da festa é “Carnaval do Coração Gloriense”, e mantém um grande foco na inclusão e na celebração das raízes culturais, contando com quatro polos: Fest, Infantil, Cultural e o Fest em Apoti.

O Polo Infantil é uma das novidades deste ano, com uma programação especial para as crianças. Além disso, pela primeira vez, todos os maracatus da cidade terão a oportunidade de participar do cortejo, enchendo as ruas com a força da tradição.

A cidade também contará com espaços especiais para Pessoas com Deficiência (PCD), promovendo a inclusão nos festejos de momo.



“O Carnaval é uma celebração do nosso povo, e queremos que ele seja para todos, sem exceção. O Polo Infantil é um passo importante para que nossas crianças se conectem com a nossa cultura desde cedo e possam brincar com segurança ”, afirmou o prefeito Jaiminho.

Programação Completa



Polo Fest - Praça de Eventos



Sábado (01/03), a partir das 20h: Orquestra Torpedo e Deyse Trajano



Domingo (02/03), a partir das 16h: Bicho do Mato, Luará, Grazi Almeida e Tá de Boa

Segunda-feira (03/03), a partir das 16h: Anjo Elétrico, Orquestra Torpedo, João do Morro e Ozz Cueca



Terça-feira (04/03), a partir das 16h: Só Zueira, Valdir Som, Carlinhos Beleza e André Marreta



Quarta-feira (05/03), a partir das 16h: Excesso de Bagagem, Michele Menezes (atração baiana) e Tatah Santana

Polo Infantil



Domingo (02/03), a partir das 15h: Maracatu de Baque Virado - Estrela da Manhã com maestro Bruno Germano e Grupo Infantil EllyArt



Segunda-feira (03/03), a partir das 15h: Tio Terra Recreação e Mamulengo Risadinha



Terça-feira (04/03), a partir das 15h: Tio Terra Recreação e Mamulengo Risadinha

Cortejo dos Maracatus e Desfile de Zé Pereira



Sábado (01/03), às 18h, na praça em frente ao Colégio Dom Miguel

Polo Apoti