Caminhão tomba na BR-101 após colisão com carro e carga é saqueada em Jaboatão dos Guararapes

Motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo, e tombou após colidir com outro carro na altura do município de Jaboatão

Um caminhão tombou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (5), após colidir lateralmente com um veículo utilitário. O sinistro de trânsito aconteceu no km 84,6 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no sentido Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do veículo.

Depois da colisão com o carro, o caminhão tombou no canteiro central da BR-101, e o outro carro ficou imobilizado no canteiro e na faixa sentido Cabo.

O motorista do caminhão ficou ferido e precisou ser socorrido pelo SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) para uma unidade de saúde, que não foi informada pela PRF.

O motorista do carro utilitário não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Carga saqueada

Ainda segundo informações da PRF, parte da carga de laticínios do caminhão foi levada pela população antes da chegada da viatura.