Olinda promove programação especial no Mês da Mulher com eventos abertos ao público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em março, o Mês da Mulher é comemorado em Olinda com uma programação cheia de atividades voltadas para o empoderamento e a valorização das mulheres. Com o tema “Celebrando conquistas e fortalecendo a luta por igualdade de direitos”, as ações têm o objetivo de destacar a importância da igualdade de gênero e reforçar o enfrentamento à violência contra as mulheres. Após o sucesso da "Campanha Livre de Assédio" durante o Carnaval, a cidade segue com uma série de eventos gratuitos e abertos ao público.

A programação começa neste sábado (8), com a participação da Secretaria da Mulher de Olinda no lançamento da ação itinerante Circuito Banco Vermelho, da Secretaria da Mulher de Pernambuco, em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV). O objetivo do projeto é promover a reflexão sobre a violência contra a mulher em todos os municípios do Estado.

Ações durante a semana

Já na segunda-feira, 10 de março, a programação segue com uma palestra no CRAS 10, em Sítio Novo, às 9h, seguida por outra no CRAS 3, em Sapucaia, no dia 11 de março, também às 9h. No dia 12, será a vez do Aulão de Ginástica 50+, às 6h30, na Orla de Olinda, com uma palestra rápida sobre o tema.

No dia 13, haverá palestras na Policlínica São Benedito e na Escola Joana Sena para as turmas do EJA, às 9h. À noite, às 19h, ocorrerá uma Roda de Diálogo em homenagem ao Dia da Mulher na Rua da Boa Vontade, no bairro de Aguazinha.

Na sexta-feira, 14 de março, será realizado o Fórum PE de Diálogos sobre Violência Familiar e de Gênero, com a participação da Escola Judicial de Pernambuco - ESMAPE/IBDFAM. E às 18h, o Colégio Osvaldo de Queiroz, em Jardim Fragoso, sediará uma palestra especial pelo Dia da Mulher.

A programação segue na segunda-feira (17), com palestra na USF Cohab Peixinhos, às 8h30. No dia 18, será lançado o Programa Patrulha Municipal Maria da Penha às 10h na sede da Prefeitura. Neste mesmo dia, haverá uma palestra na Escola Doutor Manoel Borba para as turmas do EJA e uma roda de diálogo em celebração ao Dia da Mulher às 19h.

Na quarta-feira, 19 de março, ocorrerá o evento "Ser Mulher", em parceria com a UNINASSAU, às 8h, seguido pela assinatura de um Termo de Parceria e uma palestra no CRAS 9, em Rio Doce, às 9h.

A programação também inclui palestras no CRAS 2 (Águas Compridas) no dia 20 de março e no CRAS 6 (Bairro Novo) no dia 21 de março, ambas às 9h. No dia 24, o CRAS 5 (Ouro Preto) receberá mais uma palestra às 9h e no dia 25 será a vez do CRAS 4 (Peixinhos), também no mesmo horário.

Lançamento do Programa Maria da Penha vai à Escola

No dia 26, o Ministério Público realizará um seminário sobre a Semana Escolar de Combate à Violência Contra a Mulher. Neste mesmo dia, a Prefeitura Olinda lançará o Projeto Maria da Penha Vai à Escola, uma parceria do Ministério Público com a Secretaria de Educação e a Secretaria Especial da Mulher.

No dia seguinte (27), a programação seguirá com palestra no CRAS 7 (Cidade Tabajara), às 9h; à tarde haverá uma Roda de Diálogo sobre "Mulher, Violência e Saúde Mental", às 14h, com parceria da Diretoria de Políticas Estratégicas de Saúde.

Na sexta-feira (28), o CRAS 8 (Varadouro) receberá uma palestra às 9h além de uma capacitação da equipe do CREAS Olinda com o tema “Prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e suas interfaces com a rede de atendimento”. Para encerrar, no dia 31 de março ocorrerá uma palestra no CRAS 1 (Passarinho), às 9h.