Recife comemora o Dia Internacional da Mulher com folia, cursos e oficinas gratuito

Neste sábado, 8 de março, a Prefeitura do Recife, através das secretarias da Mulher e de Cultura, preparou uma programação que une luta, resistência e folia para celebrar o Dia Internacional das Mulheres, reforçar a batalha pela igualdade de gênero e divulgar os direitos. Entre as atividades, haverá, pela primeira vez, a saída do Bloco Nem Com uma Flor pela segunda vez em um mesmo ano. A agremiação, que nasceu com a proposta político-carnavalesca há 24 anos, levantando o estandarte “Pelo fim da violência contra a mulher” realizará um grande arrastão carnavalesco, puxado pelo grupo Baque Mulher, que percorrerá as ruas do bairro do Recife, reunindo grupos de maracatu, afoxé, frevo e outras manifestações culturais. Outra iniciativa é o oferecimento de 257 vagas de cursos, minicursos e oficinas gratuitos, cujas inscrições podem ser feitas de 8 a 13 de março no Conecta Recife.

De acordo com a secretária da Mulher, Glauce Medeiros, a data é mais uma oportunidade de reafirmar o compromisso da Prefeitura do Recife com a construção da igualdade e com o fim da violência contra a mulher. “Um momento de valorizar a luta das mulheres por mais direitos na lei e na vida”, afirma a gestora municipal.

A concentração do arrastão cultural será a partir das 14h, no Paço do Frevo, na Praça do Arsenal, e seguirá pelas principais vias do bairro, levando música, dança e mensagens de fortalecimento para as mulheres.

PROGRAMAÇÃO PELO MÊS

Além do arrastão, a programação do mês da mulher inclui atividades como cursos e oficinas.

De 8 a 13 de março, a Secretaria da Mulher do Recife inicia as inscrições para 257 cursos, minicursos e oficinas gratuitos nas áreas de gastronomia, moda e costura, e produção audiovisual. A carga horária vai de 4 a 40 horas, as aulas começam no dia 18 de março e incluem teoria e prática. Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos, residentes na cidade do Recife.

As inscrições serão realizadas através do Conecta Recife, e as vagas serão preenchidas por ordem de cadastro, com cotas étnico-raciais de 30% para mulheres negras e indígenas, 10% para mulheres trans e 10% para mulheres atendidas pela rede municipal de enfrentamento da violência contra a mulher. As inscritas receberão a confirmação da vaga no dia 15 de março.

Além desses, as mulheres do Recife terão mais duas oportunidades de qualificação: uma oficina de Iniciação em Inteligência Artificial para Mulheres, no dia 22 de março, realizado em parceria com a Emprel, com 30 vagas; e um curso de bordado em parceria com a artesã Mariana Bonfim, da Flor de Laranjeira, com 15 vagas.

O Centro Marta Almeida funciona de terça-feira a sábado, das 08h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h, com uma exposição permanente sobre as conquistas das mulheres do Recife. O local conta com um ponto de leitura com mais de 95% do seu acervo composto por livros de autoras mulheres, e os demais abordam questões relacionadas à mulher. O ponto de leitura é aberto ao público.

Oficinas de 4 horas:

DIA 22/03

MANHÃ:

Drinks- 12 vagas

Alinhavando com afeto - 12 vagas



TARDE:

Meu tecido de retalho -10 vagas

Escrita criativa e IA -10 vagas

Iniciação de IA para mulheres



DIA 29/03

MANHÃ:

Ecobag -12 vagas



TARDE:

Ecobag -12 vagas

Drinks- 12 vagas

Criação de slogan para posicionamento de marca -10 vagas



Minicurso de 8 horas:

MANHÃ:

DIA 18 e 19/03- Elaboração de projetos culturais -10 vagas



Cursos de 40 horas:

TURMAS PELA MANHÃ E TARDE NAS TERÇAS E QUINTAS OU QUARTAS E SEXTAS

Fotografia básica- 20 vagas

Roteiro e filmagem de entrevista- 20 vagas

Produção Chemise - 24 vagas

Costura básica- 24 vagas



TERÇA E QUINTA MANHÃ:

Doces da páscoa- 12 vagas

Curso de Bordado - 15 vagas



QUARTA E SEXTA TARDE:

Doces da Páscoa- 12 vagas

Curso de Bordado - 15 vagas