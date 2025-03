Recife e Olinda celebram aniversários com o tradicional corte do bolo e programações culturais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em celebração pelos aniversários dos 490 anos de Olinda e 488 anos do Recife, as duas Prefeituras prepararam diversas ações comemorativas que foram realizadas ao longo desta quarta-feira (12), para marcar esse dia histórico.

Logo pela manhã, na Igreja da Sé, em Olinda, foi celebrada uma missa de agradecimento. A prefeita Mirella Almeida (PSD), que esteve presente, falou da importância da cidade na história do Brasil. "Esse 490 anos de Olinda é marcado por muita luta, muita tradição, muita resistência e muita fé. Olinda faz parte da história de Pernambuco e de nosso País. Representa o povo que nos antecede, as tantas lutas importantes que foram travadas e, hoje, estamos aqui celebrando a história de uma cidade que é Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco", destacou prefeita de Olinda.



Nas ruas do sítio histórico teve desfile comemorativo de blocos de rua saindo da Rua do Amparo, com o Menino da Tarde e a Pitombeira dos Quatro Cantos. A orquestra de frevo animava os convidados da festa do aniversário de Olinda, que ainda contou com os tradicionais bonecos gigantes e os caboclos de lança, do maracatu rural, além dos blocos líricos que deram o seu colorido na festividade.

Prefeita Mirella Almeida comemora os 490 anos de Olinda com o tradicional corte do bolo - Prefeitura de Olinda / divulgação

O tradicional corte do bolo ocorreu somente à noite. Além de Mirella Almeida, também participaram do momento o vice-prefeito Chiquinho, a vice-governadora Priscila Krause, além do ex-prefeito de Olinda Professor Lupércio. A celebração encerrou com a queima de fogos, colorindo o céu da cidade.



Comemoração no Recife

As festividades no Recife foram marcadas por ações realizadas pela Prefeitura. Logo pela manhã, o prefeito João Campos (PSB) inaugurou a nova Creche Escola da Mustardinha, localizada na Avenida Manoel Gonçalves da Luz. "É dia de festa e o aniversariante, que é a nossa cidade, parabenizamos dando presente. Inauguramos uma creche no bairro da Mustardinha, começamos a obra da ladeira da Cohab, no Ibura, algo que era um sonho de muitos anos e que agora vai ser duplicada", garantiu o prefeito do Recife.

À tarde, João Campos participou corte simbólico desse bolo, com uma festa inclusiva, realizada em um restaurante popular no bairro de Santo Amaro. "Viemos ao Restaurante Popular Naíde Teodósio – um espaço que acolhe as pessoas em situação de maior vulnerabilidade – para cortar este bolo simbólico. O Recife tem muita história e vida, e nossa missão é trabalhar firmemente para que cada recifense se sinta parte desta grande celebração”, afirmou.

Prefeito João Campos celebra os 488 anos do Recife com festa inclusiva no Restaurante Popular Naíde Teodósio - Marcos Pastich / PCR

Como parte das comemorações dos 488 anos da capital pernambucana, a Orquestra Sinfônica do Recife realizou um concerto comemorativo, no Teatro de Santa Isabel, sob a regência de José Renato Accioly - o concerto será repetido nesta quinta-feira (13). No repertório, apresentações com os diversos ritmos que pulsam em nossa cidade e mexem com o coração dos recifenses, desde Chico Science a Clóvis Pereira, além de Maestro Duda e outras surpresas.