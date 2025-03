SESI-PE oferece 300 vagas para cursos gratuitos e online com foco na produtividade do trabalho; Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (SESI-PE) está oferecendo 300 vagas para dois cursos gratuitos e online, sendo 150 para “Gestão do Tempo” e outras 150 para “Comunicação no Foco Organizacional”. Para se inscrever, o interessado deve ter, no mínimo, 16 anos, além de acesso à internet, e-mail e noções básicas de internet.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23 de março ou até as vagas serem preenchidas através do site pe.sesi.org.br, na seção “Educação Continuada”. Na página, o interessado deve clicar na barra localizada no canto superior da tela e selecionar a opção "curso de qualificação profissional 2025" e, em seguida, no botão "inscrições".

Cursos

O objetivo do curso “Gestão do Tempo” é fazer com que os alunos compreendam a importância da organização e do planejamento como estratégia para uma maior produtividade e eficiência dentro do ambiente de trabalho.

Com uma carga horária de 8 horas, o curso irá abordar temas como O tempo e seu impacto nas organizações; A questão do tempo na contemporaneidade; Administrando o tempo; Quantidade X Qualidade; Desafios da gestão do tempo nos âmbitos pessoal e profissional; Administração do tempo e estabelecimento de prioridades; Como fazer uma boa gestão do tempo?.

Já o curso “Comunicação no Foco Organizacional” irá promover conhecimentos básicos sobre a comunicação em situações organizacionais, considerando demandas de trabalho e interações com as pessoas, uma vez que as relações interpessoais são essenciais para os processos produtivos.

Entre os conteúdos que serão abordados estão O que é comunicação e qual sua importância; Aspectos que envolvem a comunicação; Fatores implicados na comunicação; Comunicação e as suas formas de abordagem; Gestão e comunicação; Relações entre comunicação, trabalho e aprendizagem; As teorias da comunicação nas organizações; Comunicação com excelência; Algumas estratégias para melhoria da comunicação no trabalho. A carga horária é de 20h.

Após a realização da matrícula, o aluno terá até 30 dias para terminar o curso desejado. Em seguida, é necessário realizar uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir o mínimo de 70 pontos no exame, o estudante recebe o certificado.

Para tirar dúvidas ou obter outras informações, basta entrar em contato pelo (81) 98151-8375 (WhatsApp) ou pelo e-mail educacao.distancia@pe.sesi.org.br.