Exército realiza salto livre de paraquedas e exposições gratuitas em celebração ao aniversário do Recife

Para comemorar o aniversário de 488 da cidade do Recife, a prefeitura da cidade, em parceria com o Exército, realizará uma série de atividades neste domingo (16) a partir das 8h. As atividades acontecerão na praia de Boa Viagem, no Segundo Jardim, e serão completamente gratuitas.

Uma das ações mais esperadas é o salto livre de paraquedas, que será realizada pela equipe Os Cometas, ainda no Segundo Jardim da praia de Boa Viagem, já às 10h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Exposição de Material Militar do Exército

Exposição Temática da Força Expedicionária Brasileira (FEB)

Demonstração de Cães de Guerra

Demonstração da Equipe de Salto Livre "OS COMETAS" do Exército Brasileiro

