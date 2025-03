Barragem no Agreste de Pernambuco está em pré-colapso e região sofre crise hídrica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores reservatórios para abastecimento no Agreste, Barragem de Jucazinho está com apenas 4,6% da sua capacidade total de armazenamento

O Governo Federal reconheceu, na última terça-feira (18), a situação de emergência na cidade de Caruaru, Agreste de Pernambuco, por causa da estiagem.

A crise hídrica tem afetado a região e se agravado com a situação de pré-colapso da Barragem de Jucazinho, em Surubim, que está com apenas 4,6% da sua capacidade total de armazenamento.

A barragem é um dos maiores reservatórios para abastecimento humano do Agreste e tem capacidade para armazenar mais de 327 milhões de metros cúbicos de água. Ao todo, 14 municípios, como Caruaru, Surubim, Toritama, Bezerros e Gravatá, são atendidos por ela. Em Bezerros, parte da população não tem água na torneira há mais de dois meses.

Para tentar minimizar a crise de abastecimento na região, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai realizar obras emergenciais e tentar levar água para as moradias.

Dentre as ações, está a transposição das águas do rio São Francisco, por meio da Adutora do Agreste, para o Sistema Adutor de Jucazinho. A nova adutora terá três quilômetros de extensão e vai permitir que 400 litros de água por segundo sejam transportados do rio São Francisco para a Estação de Tratamento de Água-ETA Salgado

Também devem ser instaladas duas balsas na Barragem de Jucazinho, caso o índice chegue a 3% de acumulação em março.