Segundo episódio do videocast Giro Metropolitano recebe especialista em cidade metrópole

A articulação política entre os 14 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e o governo estadual é definitiva para o avanço do desenvolvimento urbano integrado. É o que defende o consultor, arquiteto, desenhista e ex-presidente da Condepe/Fidem, Paulo Roberto Barros e Silva. Um dos nomes mais experientes em Pernambuco quando o assunto é planejamento urbano e desenvolvimento regional, ele é o entrevistado do segundo episódio do Videocast Giro Metropolitano, neste sábado (22), às 10h, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio.

A estreia do Giro Metropolitano foi marcada por uma conversa com a governadora Raquel Lyra, que durante o programa, adiantou a data da reunião com os gestores da RMR para retomar o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Conderm). Agendado para 11 de março, o encontro é o primeiro passo para destravar a discussão sobre desenvolvimento metropolitano, abandonada há anos. O agravamento dos problemas comuns às gestões nos últimos anos, reforçou a necessidade de pensar as cidades não como territórios isolados, mas como espaços integrados, onde as fronteiras precisam ser entendidas como administrativas.

REFERÊNCIA EM PLANEJAMENTO

No Giro Metropolitano deste sábado, Paulo Roberto Barros e Silva é entrevistado pela comunicadora Natalia Ribeiro, pelo colunista Fernando Castilho e pela repórter Adriana Guarda. Entusiasta do retorno do Conderm, o especialista pontua que embora tenha sido criado para ser um espaço de planejamento e pactuação de políticas públicas metropolitanas, tem sido historicamente esvaziado, dificultando a implementação de soluções integradas para transporte, mobilidade, saneamento, segurança e habitação. Desde sua criação, em 1994, o Conselho teve uma tímida atuação ao longo desses mais de 30 anos.

Na conversa com o Giro, o especialista vai reforçar a importância de um planejamento metropolitano eficaz e trazer reflexões sobre os principais entraves enfrentados pelos municípios da RMR. Outro ponto em discussão é a ausência de uma governança compartilhada, que resulta em soluções fragmentadas e ineficazes.

Consultor, arquiteto e ex-presidente da Condepe/Fidem, Paulo Roberto Barros e Silva, foi o entrevistado do segundo episódio do programa Giro Metropolitano - Tião Siqueira/JC Imagem

Ao longo da entrevista serão exemplificados os problemas do cidadão metropolitano, como mobilidade urbana, saneamento básico, segurança pública, habitação, urbanização e mudanças climáticas.

Para o entrevistado, destravar o desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife exige um esforço político coordenado. Ele reflete que o fortalecimento do Conderm e o compromisso dos gestores públicos são passos essenciais para criar estratégias de longo prazo, indo além de ações pontuais. Não existe solução isolada para problemas metropolitanos. É preciso sentar à mesa e discutir projetos de interesse comum, independentemente de partidos políticos.

Diante dessa perspectiva, o segundo episódio do Giro Metropolitana traz um debate essencial para o futuro da RMR e destaca a urgência de ações efetivas. O programa está disponível no JC Play no YouTube, nas plataformas de streaming e na Rádio Jornal. Para quem quer entender melhor os desafios e soluções metropolitanas, vale a pena conferir essa conversa indispensável.