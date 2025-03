Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Espetáculo icônico reconta um dos episódios mais curiosos da história local e celebra a história do Recife com teatro, efeitos visuais e emoção

Um dos espetáculos mais emblemáticos apresentados na capital pernambucana, "O Boi Voador" foi encenado na noite deste domingo (23), na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, sob os olhares de centenas de pessoas. Com um clima familiar, crianças, adultos e idosos se encantaram com a encenação apresentada em cenários que ilustraram a história de nossa cidade.

Apresentação de 'O Boi Voador' encanta o público no Marco Zero - Jonas Quirino / TV Jornal

A apresentação, que faz parte das comemorações dos 488 anos da cidade do Recife, emocionou moradores e turistas que estiveram presentes, e que puderam conhecer a magia e a grandiosidade de um dos episódios mais curiosos da história local.

A lenda do "Boi Voador" remonta ao período da ocupação holandesa, quando o governador Maurício de Nassau, em sua tentativa de impressionar a população local e demonstrar seu poder administrativo, teria prometido fazer um boi voar. A história, que mistura realidade e ficção, se transformou em um dos maiores símbolos culturais da cidade e ganha vida anualmente em um espetáculo ao ar livre que combina teatro, projeções e efeitos especiais.

"O Boi Voador é mais do que um espetáculo, é um mergulho na história do Recife e um convite à imaginação. Queremos que recifenses e turistas vivenciem esse momento com a mesma emoção e encantamento que essa lenda inspira há séculos", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Thiago Angelus.

Apresentação de 'O Boi Voador' encanta o público no Marco Zero - Jonas Quirino / TV Jornal

O espetáculo é uma realização da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, e produzido pela Métron Produções. O "Boi Voador" foi vencedor do Prêmio Nacional de Turismo em 2019 e se consolidou como um grande atrativo turístico e cultural, reunindo multidões no coração do Recife Antigo.