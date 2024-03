PSDB ganha concorrente na disputa pela prefeitura de Abreu e Lima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pré-candidato a prefeito de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, Dr. Marquinhos, oficializou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O ato foi marcado por uma cerimônia prestigiada, com a presença da vice-presidente e deputada estadual da legenda, Débora Almeida, além do secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania), que abonaram a filiação de Marquinhos. Também esteve presente o secretário executivo da Casa Civil, Igor Cadena.



A entrada de Dr. Marquinhos no PSDB foi articulada com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), em reconhecimento do potencial da pré-candidatura do médico, que defende "uma Abreu e Lima democrática solidária".

"Estamos unidos em uma causa comum: a construção de uma Abreu e Lima melhor para todos. É hora de deixarmos para trás os velhos modelos políticos e abraçarmos uma visão renovada, que priorize as reais necessidades da nossa cidade e do nosso povo", afirmou Dr. Marquinhos.

PRÉ-CANDIDATURA DE PESO PARA O PARTIDO

Ao lado de algumas lideranças políticas do município, como o ex-prefeito Pastor Marcos José e o ex-vereador Jairo Gonçalves, Dr. Marquinhos foi saudado pela direção do PSDB como um quadro de peso para a legenda.



“O PSDB tem a maior satisfação de receber um militante da qualidade e do compromisso ético de Dr Marquinhos. Daremos todo o apoio ao projeto, que representa uma nova realidade para Abreu e Lima", destacou Débora Almeida.

O presidente do PSDB, Fred Loyo, não pode estar presente por agendas pessoais, mas prestou solidariedade à candidatura.

"Dr. Marquinhos é o nome que o partido precisava para a disputa em Abreu e Lima, e reforça ainda mais o nosso time na Região Metropolitana do Recife. Vamos construir uma chapa que será uma verdadeira seleção e fazer uma bela campanha", ressaltou.