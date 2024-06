Luciano Duque critica Marília Arraes e fala em 'violência política'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade) demonstrou sua insatisfação com a principal liderança de sua legenda no Estado, Marília Arraes, no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Nesta segunda-feira (3). O deputado disse ter sido surpreendido no último fim de semana com a decisão de Marília de apoiar a reeleição da atual prefeita da cidade, Márcia Conrado (PT).

“Saí do PT, partido em que construí longa trajetória, para dar suporte ao seu projeto ao Governo do Estado de Marília, e, para minha surpresa, ela estará com o grupo que a rejeitou, humilhou e caluniou”, destacou.

Luciano Duque criticou a postura da vice-presidente da Regional Nordeste do seu partido, Marília Arraes, por não manifestar apoio à sua pré-candidatura à Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O parlamentar, que já foi prefeito do município por dois mandatos consecutivos (2013-2020), havia anunciado a sua intenção de disputar as eleições municipais.

VIOLÊNCIA POLÍTICA

Segundo Duque, a postura de Marília teria a ver com o fato de, na Alepe, o parlamentar ter votado favorável a projetos da gestão Raquel Lyra. “Para mim, isso é violência política. Aqui, tenho outras responsabilidades. Fui eleito para a Alepe para representar o interesse do povo pernambucano”, argumentou.

O líder do governo, Izaías Régis (PSDB), manifestou apoio ao parlamentar. Segundo Régis, Marília Arraes está “dando um tiro no próprio pé”, ao não dar suporte a lideranças políticas que estiveram ao seu lado nas eleições passadas. Socorro Pimentel (União) também defendeu o colega. “Não deixar que vossa excelência dispute as eleições é, de fato, uma violência política.”