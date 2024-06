Cada vez mais distante de Raquel Lyra, Álvaro Porto recebe aceno de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (3), o presidente da Assembleia Legislativa Pernambuco (Alepe) Álvaro Porto (PSDB) recebeu o título de cidadão do Recife. A honraria foi proposta pelo vereador Victor André Gomes (PV). A solenidade aconteceu na Câmara Municipal do Recife e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB).

A presença de Campos no evento pode ser vista como um exemplo da aliança entre ele e o presidente da Casa Legislativa estadual.

Embora façam parte do mesmo partido, Álvaro Porto e a governadora Raquel Lyra (PSDB) romperam relações em 2023.

A aproximação entre João Campos e Porto tem sido notada em diversos episódios de modo que o deputado tenha sido cogitado nos bastidores, como um eventual vice. Fazendo parte da chapa ou não, parece estar claro quem é o pré-candidato que terá o apoio do presidente da Alepe.

Homenagem

Porto é natural do município de Canhotinho no Agreste do Estado e há quase 34 anos reside no Recife. O parlamentar foi prefeito de Canhotinho entre 2005 e 2012, mas sem se desvincular do Recife.

“Quero externar, especialmente, a minha gratidão ao Recife, essa cidade que me acolheu e, agora, me recebe como seu cidadão e filho. Com o Recife, construí uma relação de proximidade gradual e, por isso mesmo, sólida e marcada pela reciprocidade”, disse o presidente da Alepe.

“Como vereador da cidade do Recife, compartilho com o Álvaro Porto o compromisso de cuidar da sociedade, especialmente daqueles que mais precisam. Ele tem sido um pilar de manutenção da democracia pernambucana, garantindo que todas as vozes, independente de suas afiliações partidárias ou ideológicas, sejam ouvidas e respeitadas. Com isso, tem reafirmado a autonomia do Legislativo e garantido a participação de todos os deputados e deputadas que atuam na Alepe”, disse Victor André Gomes, autor da homenagem.