Gleisi Hoffmann recebe o título de cidadã do Recife ainda neste mês

A data para a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, se tornar cidadã do Recife já foi definida pela Câmara de Vereadores do Município. A petista recebe a honraria no próximo dia 27, ás 18h, na Casa Legislativa Municipal.

Os parlamentares decidiram a data na última segunda-feira (3).

A proposta sugerida pela vereadora Liana Cirne (PT) foi aprovada com 25 votos favoráveis no dia 20 de maio.

"Gleisi Hoffmann tem uma forte conexão com a cidade do Recife. Recentemente, esteve pessoalmente na cidade para participar de uma reunião de articulação para as próximas eleições, em razão da importância da capital pernambucana para a política nacional. Durante sua visita, concedeu entrevista coletiva onde expressou seu apoio ao Governo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e expressou a relevância de estreitar a parceria de sucesso em nível nacional, entre PT e PSB", diz trecho do texto apresentado por Liana aos vereadores.

Em entrevista do Jornal do Commercio, Hoffmann, afirmou que “é uma honra receber o título de Cidadã Recifense".

"Recife é uma cidade vibrante e acolhedora, e ser homenageada com este título me deixa muito feliz. Reafirmo meu compromisso, como presidenta do PT, em sempre colaborar para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da sua população", disse.